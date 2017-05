Minister: Digitaliseringen vil skabe flere arbejdspladser i Danmark end den vil fjerne

Digitaliseringen, der skyller ind over landet, vil skabe danske flere arbejdspladser end vi mister. Det mener erhvervs - og vækstminister Brian Mikkelsen (V). Senere i dag modtager han 33 anbefalinger fra det Digitale Vækstpanel.

Hvis det danske samfund omfavner den digitale omstilling vil det i sidste ende skabe flere arbejdspladser, end samfundet mister. Det mener erhvervs - og vækstminister Brian Mikkelsen (V)."Jeg tror på, at digitalisering betyder, at vi får flere arbejdspladser i Danmark," siger han."Vi mister nogen ved, at der sker en masse ændringer i måden, vi producerer på. Men hvis vi bliver dygtigere og bedre på det digitale område, så beholder vi arbejdspladserne i Danmark, og vi sørger for, at der kommer flere," siger Brian Mikkelsen til Ritzau.Samme holdning har Dansk Industri Digital, hvis direktør, Adam Lebech, tidligere har luftet sin vurdering i disse spalter.Sammen med regeringen modtager ministeren i dag 33 anbefaligner fra det Digitale Vækstpanel, der blev nedsat sidste år.Panelet har koncernchef i Danfoss, Niels B. Christiansen i spidsen.Anbefalingerne er et bud på, hvordan Danmark kan lægge sig helt fremme i feltet, når det kommer til digitalisering.Panelet mener nemlig, at det går for langsomt med den digitale udvikling i Danmark.Niels B. Christiansen mener, at vi med en proaktiv tilgang til digitalisering kan skabe lige så mange job, som vi mister.Blandt andet vil vækstpanelet anbefale, at der formuleres en såkaldt teknologipagt samt at der indføres et særligt it-fag i skolen.