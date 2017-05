Microsoft hastelapper 'crazy bad' sårbarhed: Du skal opdatere dit system med det samme

Googles sikkerhedsfolk har opdaget en 'crazy bad' sårbarhed i Microsofts software. Microsoft udsender hasteopdatering - alle bør opdatere med det samme.

Den 6. maj sidst på dagen skrev en sikkerhedsforsker fra Google på Twitter, at han sammen med en kollega havde fundet "the worst Windows remote code exec in recent memory.""This is crazy bad," lød det videre i den opsigtsvækkende udmelding fra Googles sikkerhedsteam.Google-folkene forklarede, at man kan angribe sårbarheden på standard-installationer, at man ikke behøver være på det samme LAN, og at der potentielt kan være tale om en orm, der kan sprede sig.Herefter har Microsofts folk tilsyneladende haft yderst travlt, for selskabet er nu klar med en hasteopdatering til sårbarheden, CVE-2017-0290.Microsoft meddeler , at der er udsendt en opdatering til Microsoft Malware Protection Engine, hvori sårbarheden har ligget gemt."Denne Microsoft Malware Protection Engine kommer sammen med adskillige af Microsofts antimalware-produkter," oplyser Microsoft.Sårbarheden eksisterer dermed i en række af Microsofts meget udbredte sikkerhedsløsninger, heriblandt Windows Defender, Security Essentials, Forefront Endpoint Protection og Intune Endpoint Protection."Opdateringen adresserer en sårbarhed, der kunne gøre det muligt at fjern-eksekvere kode, hvis Microsofts Malware Protection Engine scanner en særlig fil," forklarer Microsoft.Det anbefales, at man installerer opdateringen fra Microsoft med det samme.Samtidig anbefaler danske CSIS i en orientering, at man dobbelttjekker, at man ikke har et sårbart system:"Systemadministratorer bør tilsikre, at enterprise antimalware deployment er konfigureret til automatisk at opdatere software inklusiv opdateringer i malware motoren samt vil modtage nye malware definitioner automatisk.""Man kan validere om denne patch er blevet korrekt distribueret ved at kontrollere at Microsoft Malware Protection Engine kører version 1.1.10701.0 eller nyere," skriver CSIS."Vi er endnu ikke bekendte med at denne svaghed misbruges aktivt, men idet der er tale om en yderst potent sårbarhed med mange potentielle indgange til at kompromittere et sårbart system, er det rimeligt at antage, at det er en overhængende risiko, at det vil forekomme indenfor en kort tidshorisont."Microsoft oplyser også, at selskabet endnu ikke har kendskab til, at it-kriminelle har angrebet via denne sårbarhed.Samtidig takker Microsoft de to sikkerhedseksperter fra Google for at have opdaget sårbarheden - og Google-folkene takker nu også Microsoft for at have reageret så hurtigt.