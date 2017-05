Efterretningsfolk advarer mod statslig brug af Kaspersky - kan have forbindelser til den russiske regering

Kasperskys stifter Eugene Kaspersky har flere gang afvist beskyldninger om, at han skulle have tætte forbindelser til den russiske regering og de russiske efterretningstjenester.

Det russiske it-sikkerhedsfirma Kaspersky bliver brugt adskillige steder i det amerikanske regeringsapparat, og virksomheden kan dermed have adgang til offentlige it-systemer.Det vækker ifølge det amerikanske medie Buzzfeed News bekymring i det amerikanske efterretningsmijlø.Flere anonyme kilder, der er ansat i det amerikanske efterretningsvæsen, oplyser til mediet, at bekymringerne især skal ses i lyset af, at der menes at være tætte bånd mellem Kaspersky og den russiske regering.En talsmand for Kaspersky afviser dog blankt over for Buzzfeed News, at der skulle være bånd mellem Kaspersky og de russiske myndigheder."Kaspersky har aldrig og vil aldrig hjælpe nogen regering i verden med at udføre cyberspionage," siger en talsmand for virksomheden til det amerikanske medie.Kaspersky har siden 2008 haft konktrakter med statslige myndigheder i USA, hvor virksomhedens produkter blandt andet bliver brugt af Sundhedsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet.Men efter, at det gennem de seneste måneder er kommet frem, at statssponserede russiske hackere har forsøgt at påvirke udfaldet af den amerikanske valgkamp, er bekymringerne over brugen af Kasperskys ydelser dog steget.Buzzfeeds kilder understreger dog, at de ikke selv har set dokumentation for, at Kaspersky på nogen måde skulle være involveret i den russiske indblanding i den amerikanske valgkamp, men kilderne oplyser i stedet, at deres advarsel tager udgangspunkt i en "bredere bekymring over russisk indblanding i amerikanske forhold."Kaspersky er gentagne gange blevet beskyldt for at have tætte forbindelser til de russiske myndigheder.Eksempelvis har det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg tidligere fortalt, at flere og flere folk med forbindelse til den russiske efterretningstjeneste FSB gennem de seneste år har fundet vej til ledelsen i Kaspersky.Samtidig skrev det amerikanske tech-magasin Wired for få år siden, at Kasperskys stifter, Eugene Kaspersky, angiveligt har en fortid i den sovjetiske efterretningstjeneste KGB og, at han i dag har tætte bånd til FSB og Vladimir Putins styre.Eugene Kaspersky har både efter Wireds-artikel i 2012 og igen i 2015 skrevet blogindlæg, hvor han afviser beskyldningerne."Lad mig stave det med store bogstaver: Jeg har ALDRIG arbejdet for KGB," skrev Eugene Kaspersky i 2015.I blogindlægget oplyser han dog, at han tidligere har arbejdet for det sovjetiske forsvarsministerium samt læst matematik på et uddannelsessted, der blandt andet fik finansiering af KGB.