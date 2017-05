Professor om it-skandaler: Staten bør fokusere mere på god it-ledelse og mindre på pris i udbud

Skal staten fremover navigere uden om de store it-skandaler skal lederne være bedre til at styre it-projekter, og der skal være mindre fokus på økonomi i udbuddene.

Annonce:



Annonce:

Bedre it-ledelse. Og mindre fokus på pris. Sådan lyder opskriften på at undgå de store offentlige it-skandaler, mener professor Pernille Kræmmegaard, Aalborg Universitet.I en artikel hos Digitaliseringsstyrelsen peger hun på, at topledelsen skal engagere sig mere i it-projekterne samt at projekterne bør bemandes med mere kompetente styresgrupper."It-projekter er substantielt anderledes end andre projekter, og der er brug for bedre kompetencer i forhold til at til at sidde i it-styregrupper. Derudover er det noget, som ledelsen bliver nødt til at prioritere som en opgave og bruge tid på. I dag bliver det alt for ofte noget, der ryger oven i en i forvejen fyldt kalender," siger hun til Digitaliseringsstyrelsen.Desuden mener hun, at der ofte mangler dialog med leverandørerne tidligt i processen.Istedet melder det offentlige sine ønsker ud, hvorefter leverandøren kommer med en løsning."Men man bør i stedet formulere det problem, der skal løses og så sammen finde en løsning. Det er for sent at have dialogen efter kontraktindgåelsen, hvor prisen er lagt fast," siger hun.Det er iøvrigt 16 år siden, at det daværende Teknologirådet udgav den såkaldte Bonnerup-rapport , opkaldt efter Erik Bonnerup, tidligere departementschef i Finansministeriet og formand for undersøgelseskomiteen.Rapporten byggede på gennemgang af en række store og problematiske offentlige it-projekter som Amanda, Easy, Navision Stat og Vue.Konklusionerne i rapporten var, at årsagerne til de offentlige it-skandaler i al væsentlighed skulle findes i de ‘interne forhold i den offentlige købers organisation.'"Det gælder især organisationens forståelse, prioritering og styring af projekterne. Alle disse forhold falder i sidste instans tilbage på ledelsen. Men der findes konkrete problemer på alle niveauer i den offentlige købers organisation: Fra den øverste politiske og administrative ledelse, over projektorganisation og projektledelse til ledere og medarbejdere i resten af organisationen," hed det for 16 år siden i rapporten.SiloerFor nogle måneder siden påpegede næstformanden for Statens It-projektråd, Birgit Nørregaard, på, at de offentlige it-projekter typisk løber ind i tre barrierer, der giver næring til it-katastroferne.- Staten er bygget op i siloer, hvor hvert ministerium handler og agerer for sig med egne systemer, it-strategier og it-projekter.- Statens karriere-struktur er ikke bygget op omkring risikovillighed og dygtig forandrings-ledelse, men på krav om, at man er dygtig til lovforvaltning og minister-betjening.- Lov-områderne er meget komplekse, da love næsten altid er opbygget ved knopskydning, hvor tillæg, ændringer, særregler, undtagelser til særregler og så videre hører til dagens orden. Gode digitale processer kræver strømlinede processer.Du kan læse mere om problematikkerne her: