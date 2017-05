Her er opskriften på Danmarks digitale fremtid: 33 it-anbefalinger til regeringen

Her er Det Digitale Vækstråds anbefalinger til Danmark, som skal ruste os til den digitale fremtid.

De 33 anbefalinger Klik på billedet for at se en større version (Kilde: Erhvervsministeriet/Det Digitale Vækstpanel.)

En teknologipagt. Nye skolefag. Alle danskere skal have del i gevinsterne ved digitalisering. Lovgivningen skal hurtigt og ansvarligt tilpasses de digitale krav - blandt andet så den understøtter digitale forretningsmodeller.Sådan lyder de netop offentliggjorte anbefalinger fra Det Digitale Vækstpanel til regeringen. Skal Danmark komme i front på den digitale udvikling, skal vi op i gear og fokusere mere på den digitale vej, lyder budskabet, og det skal gå stærkt.De 33 anbefalinger kommer til at danne grundlag for regeringens arbejde med en samlet strategi for Danmarks digitale vækst, som det hedder.Vækstpanelets anbefalinger er grupperet i under fire hovedbudskaber. Du kan se alle anbefalingerne på billedet her til højre.- Digitale kompetencer til alle.- Attraktivt digitalt vækstmiljø.- Proaktive rammer for digitalisering.- Digital ansvarlighed og begejstring.Se alle anbefalingerne her: Væksteamets anbefalinger. Det Digitale Vækstpanel anbefaler, at der indføres et obligatorisk it-fag i folkeskolen, ligesom der satses på it-baseret undervisning, 3D-printere og lignende.Desuden vil panelet have øget optaget på de digitale og tekniske uddannelser, have en mere smidig regulering af digitale forretningsmodeller, have etableret en danskfor IoT, big data og kunstig intelligens samt have etableret et årligt topmøde for digitalisering.Det Digitale Vækstpanel blev nedsat i fjor i kølvandet på regeringensgrundlaget, hvor Venstre, Konservative og Liberal Alliance sammen fastslog, at de ville sætte skub i arbejdet med at ruste Danmark til den digitale revolution, som for tiden buldrer gennem både erhvervsliv og samfund.Motoren under denne revolution er den hastigt stigende automatisering af opgaver, som hidtil har været løst af menneskehænder.Det er begyndt med, at rutineopgaver bliver overtaget af robotter og it-systemer, og mange funktioner står i den nærmeste fremtid for skud i takt med, at it-systemer, data-indsamling og analyser bliver mere og mere dyb og avanceret.At der er tale om store forandringer understreges af, at World Economic Forum har betegnet den teknologiske transformation som den største, som menneskeheden nogensinde har stået over for.Den vil ‘grundlæggende ændre de måder, som vi lever på, arbejder på og relaterer til hinanden på. I omfang, rækkevide og kompleksitet vil denne transformation blive ulig noget, som menneskeheden har oplevet før," mener WEF.Det kan du læse mere om her, Det er denne bølge, som regeringen vil forsøge at komme forrest på."Danmark har historisk haft fordel af teknologiske nybrud. Det kan vi få igen, hvis vi som samfund griber ud efter de nye muligheder. Derfor vil ny teknologi, og de forandringer den bærer med sig, være et gennemgående tema i regeringens arbejde," lød det dengang fra regeringen.Det Digitale Vækstpanel fik dengang til opgave at ‘belyse mulighederne for et digitalt løft af virksomhederne, erhvervslivets behov for digitale kompetencer og det offentliges rolle for at understøtte digitale forretningsmodeller."I spidsen for Det Digitale Vækstpanel sidder Niels B. Christiansen, koncernchef i Danfoss. Panelet tæller desuden repræsentater for en række øvrige store virksomheder og organisationer som Google, Mjølner Informatics, Danish Crown, A.P. Møller-Mærsk, Teknoligisk Institut og andre.Du finder alle anbefalingerne fra Det Digitale Vækstpanel på Erhversministeriets website: