Planen er netop fremlagt: Sådan skal alle danskere få turbo-bredbånd og langt bedre mobildækning

Digitalt Vækstpanel har en række konkrete forslag til, hvordan vi kan sikre alle danskere langt bedre bredbånd og mobiltelefoni. Se planerne her.

Annonce:



Annonce:

"Når regeringen og teleforligskredsen udarbejder et nyt teleforlig, skal der sættes ambitiøse 2025-mål for den digitale infrastruktur, der sikrer, at alle borgere og virksomheder har adgang til hurtigt internet i hele landet i 2025, og samtidig skal der ske en større udrulning af 5G."

"Regeringen skal udarbejde en handlingsplan for udrulning af 5G og arbejde for, at der er tilstrækkelige frekvensressourcer til rådighed til 5G-formål, så Danmark er blandt de førende lande til udrulning af 5G, ligesom Danmark var med 3G og 4G."

Ved de kommende frekvensauktioner over fx 900 MHz- eller 700 MHzfrekvensbåndene bør regeringen stille meget ambitiøse dækningskrav, uanset om det reducerer statens provenu fra auktionerne, og et evt. provenu bør øremærkes til at styrke den digitale infrastruktur."

Alle danskere skal have adgang til lynhurtigt bredbånd - og især med 5G opstår nogle helt nye muligheder, der skal udnyttes.Det er et af punkterne i den netop fremlagte rapport fra Digitalt Vækstpanel.Her kommer 15 medlemmer med viden om den digitale udvikling og dansk erhvervsliv med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark og danske virksomheder får den digitale førertrøje på.Blandt anbefalingerne er ambitiøse 2025-mål for den digitale infrastruktur, herunder ikke mindst udrulning af 5G."God mobil- og bredbåndsdækning er nødvendigt for, at danske virksomheder kan høste gevinsterne af de digitale muligheder," lyder det indledningsvist.Herefter kommer Digitalt Vækstpanel med flere konkrete anbefalinger:Digitalt Vækstpanel bemærker samtidig i rapporten, at telebranchens investeringsniveau i Danmark i flere år ligget højt, men faldt fra over 10 milliarder kroner i 2008 til cirka seks milliarder kroneri 2013, hvorefter det er steget en smule i 2015."Selvom Danmark i en europæisk sammenhæng har en god mobil- og bredbåndsdækning stiller den hastige digitale udvikling større krav til hastighed, dækning mv," lyder det om baggrunden for, hvorfor det er nødvendigt at se nærmere på mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark.