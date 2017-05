Kasperskys danske direktør efter spion-beskyldninger: Danske myndigheder skal 'på ingen måde' frygte at blive overvåget

Det russisk-ejede it-sikkerhedsselskab Kaspersky Labs beskyldes for at spionere på kunderne. Men danske kunder skal 'på ingen måde' frygteat blive overvåget, når de entreerer med selskabet.

Annonce:



Annonce:

"Virksomheden har 20 år på bagen i it-sikkerhedsbranchen og har altid haft den højst mulige forretningsmoral. Kaspersky Lab finder det helt og aldeles uacceptabelt at virksomheden uretmæssigt bliver beskyldt af "anonyme kilder" uden nogen form for beviser der understøtter disse falske beskyldninger."









Danske myndigheder bør ikke frygte at bruge den russiske sikkerhedsgigant Kaspersky Labs ydelser.Sådan lyder det kortfattede budskab fra Leif Jensen, chef for Kaspersky Lab i Norden og Baltikum, til ComputerworldDet budskab kommer efter, at amerikanske efterretningsfolk ifølge mediet Buzzfeed News udtrykker bekymringer over amerikanske myndigheder er kunder hos Kaspersky, der ved flere lejligheder er blevet anklaget for at have tætte forbindelser til den russiske efterretningtjeneste.Da Computerworld spørger Leif Jensen om danske virksomheder og myndigheder bør frygte at anvende Kasperskys ydelser, lyder svaret:"På ingen måde," siger han.Derudover vil han ikke udtale sig til Computerworld."Jeg har forberedt et statement på e-mail, som jeg vil sende til dig for at undgå misforståelser.""Jeg har ikke andre svar ud over de svar, som vi har forberedt i vores statement," lyder det fra Leif Jensen.I den udtalelse som Computerworld efterfølgende får tilsendt, er Kasperskys britiske kommunikationschef Stephanie Ferguson sat cc, og her slår virksomheden - ligesom i udtalelsen til Buzzfeed - fast, at Kaspersky er en privat-ejet virksomhed, der ikke samarbejder med regeringer i Rusland eller andre lande."Som en privat virksomhed har Kaspersky Lab ingen forbindelser til noget lands regering. Virksomheden har aldrig hjulpet, og vil ikke hjælpe, nogen regering i verden med at udføre cyberspionage," lyder det i det tilsendte citat.Samtidig angriber Kaspersky det amerikanske medie Buzzfeed for at anvende anonyme kilder."Derudover har jeg ikke yderligere kommentarer," afsluttes mailen fra Leif Jensen.