På sporet af Dells vilde sikkerhedsstrategi: Hvorfor køber og sælger Dell sikkerhedsfirmaer i et virvar til milliarder af kroner?

Las Vegas, Nevada: Dell har gennem en årrække købt, solgt og børsnoteret sikkerhedsvirksomheder i et omfang, der kan forvirre de fleste. Computerworld har forsøgt at finde en mening med galskaben hos Dell i Las Vegas.

Brett Hansen. vice president, Dell Data Security

"Sikkerhed skal tænkes ind i alt, hvad vi laver. Det er simpelthen en betingelse for at overleve som løsnings-leverandør til virksomheder."Brett Hansen er vice-direktør for datasikkerhed hos Dell, og han forsøger at give Computerworld en forklaring på, hvorfor Dell har jongleret med så mange forskellige sikkerheds-brands i de senere år.Ideen om at sikkerhed er altafgørende for Dells transformation fra produkt-virksomhed til løsnings-leverandør deler Brett Hansen med sin chef, Michael Dell.Fra scenen i Las Vegas kaldte CEO'en mandag sikkerhed for "den største maker eller breaker" i den digitale transformation.I det lys giver det mening, at Dell har postet milliarder af kroner i sikkerhedsfirmaer i de seneste seks år.Dells oprustning på sikkerheds-fronten tog for alvor fart i 2011 med købet af SecureWorks for mere end fire milliarder kroner.Året efter investerede Dell stort i netværkssikkerhed og købte SonicWALL for mere end syv milliarder kroner, men inden de store indkøb nåede at blive til en sammenhængende strategi, blev posen rystet igen.I april 2016 blev SecureWorks børsnoteret som selvstændig virksomhed, som Dell ejer størstedelen af, og bare to måneder senere blev SonicWALL solgt igen i juni samme år.Tre måneder senere gennemførte Dell så det længe ventede køb af EMC for 440 milliarder kroner, og med EMC fulgte sikkerhedsprodukter fra blandt andet virtualiserings-giganten VMware.Vgtigst af alt betød EMC-handelen, at Dell nu ejer det anerkendte sikkerhedsfirma RSA.Hverken RSA eller VMwares sikkerhedsprodukter har ændret sig siden Dell/EMC-sammenlægningen.Men Brett Hansen pointerer, at strategien ikke går ud på bare at sælge allerede etablerede stand alone-produkter."Vi har dedikeret et stort antal ingeniører til at sørge for, at RSA's produkter nu fungerer problemfrit sammen med vores egne sikkerheds-tilbud, ligesom vi har integreret Airwatch (fra VMware, red.) i vores endpoint-sikkerhed," siger Brett Hansen.Han tilføjer, at hoved-ideen med at eje så meget forskellige sikkerhed er at kunne udnytte ekspertisen på tværs af brands i alle typer produkter.Han bruger RSA som et konkret eksempel, da Dell for nylig udviklede sikkerhedsproduktet Data Guardian.Data Guardian bruges til at kryptere og administrere adgang til dokumenter, når de bevæger sig fra en platform til en anden.I den sammenhæng var det ifølge Brett Hansen en stor gevinst at have adgang til RSA, selv om Data Guardian ikke er et RSA-produkt."I sådan et produkt skal der naturligvis integreres to-faktor-godkendelse. Og hvem er de førende indenfor to-faktor-godkendelse?" spørger han retorisk med henvisning til RSA's bredt anerkendte kompetence inden for netop den teknologi.Tanken er altså ekstremt kortfattet, at hvis man vil være one-stop-shop på løsninger til entreprise-kunder, skal man være det samme på sikkerhed.Men er målet så nået efter tilkøb, frasalg og børsnoteringer for milliarder, eller skal der flere sikkerhedsfirmaer ind i folden, før missionen med at blive fuldbyrdet løsnings-leverandør kan fuldføres?Det er det tilsyneladende ikke muligt at få svar på.Brett Hansen vil heller ikke forholde sig direkte til amerikanske analytikeres advarsler om, at det kan skræmme kunder væk, hvis Dell har for mange sikkerheds-bolde i luften."Kunderne vil have flere ting fra færre virksomheder, og der, synes jeg, vi er nået hen. Men det, jeg elsker ved sikkerhed, er, at det er det eneste it-område, hvor man rent faktisk har en modstander. Den modstander udvikler sig hele tiden, så du får mig aldrig til at sige, at vi er i mål," siger han og skæver til en trind kommunikationsrådgiver, der overvåger interviewet:"Og hvis jeg begynder at fortælle dig om køb- og salgsplaner, så går ham der til angreb på mig."