Morgen-briefing: Datacenter-forening: Afgifter forhindrer os i at forære overskudsvarmen væk / 500 klinikere ville have en anden leverandør end Epic til Sundhedsplatformen / B&O fyrer 59 funktionærer - vil istedet bruge LG og andre partnere

Datacenter-forening: Afgifter forhindrer os i at forære overskudsvarmen væk. 500 klinikere vil have en anden leverandør end Epic til Sundhedsplatformen. B&O fyrer 59 - skal samarbejde mere med LG og andre. Senere i dag på Computerworld

Annonce:



Annonce:

Computerworld ønsker godmorgen. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.Den nystiftede brancheforening Datacenter Industrien samt Dansk Fjernvarme vil have lov til at bruge de anseelige mængder overskudsvarme, som datacentrene producerer, til fjernvarme.Det forhindres i dag af det danske afgiftsssystem, der pålægger dem at betale afgift, da de regnes som varmeproducenter."Vi står med en masse overskudsvarme, som vi sågar er parate til at forære væk. Det er bare ikke økonomisk bæredygtugt på grund af afgiftsssystemet," siger Christian Holm Christensen, direktør i GlobalConnect i en pressemeddelelse.Ifølge ham kan det bedre betale sig at lukke varmen ud i luften end at genudnytte den."Som reglerne er nu, er der ingen motivation for at udnytte varmen. Vi er jo ikke ude på at udnytte nogen regler eller slippe for skat - vi vil bare gerne udnytte varmen uden ekstra udgifter for os," siger han.Dansk Fjernvarme afholder i dag en mini-konference om emnet. Computerworld er med på konferencen, som du kan læse mere om senere på dagen.De 500 klinikere - altså klinisk ansatte - der blev inddraget i valget af leverandør af Region Hovedstadens store Sundhedsplatformen, foretrak faktisk en anden leverandør end amerikanske Epic, der vandt udbuddet.Ifølge Dagens Medicin foretrak de leverandøren Cerner istedet."Det er ikke bare dårlig forvaltning. Det grænser jo til manipulerende forvaltning på patienternes, sundhedspersonalets og skatteborgernes bekostning," siger proefessor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, Syddansk Universitet, til Dagens Medicin.Det er ham, der har indsamlet tallene.B&O i Struer fyrer 59 funktionærer.De mister deres job, fordi B&O ifølge HR-chef Christian Iversen fremover i højere grad skal arbejde sammen med partnere som LG for at ‘få adgang til de teknologier og kompetencer, som disse partnere har,' som han siger TV Midtvest.Hvilket it-selskab vil de danske studerende helst arbejde for?Det er et vigtigt spørgsmål i en tid med mangel på høj-kompetent it-arbejdskraft, og om et par timer får du svaret her på cw.dk.Her bringer vi nemlig resultatet af en stor undersøgelse, som Universum har udarbejdet.Du vil også kunne læse et opråb om EU-persondataforordningen, som mange organisationer for tiden tumler med at blive klar til. Men måske ligger de bare, som de selv har redt. Så stay tuned.