Scorede kassen på Bluegarden: Kapitalfond fik sin investering fem gange hjem på halvandet år

Bluegarden blev en guldrandet forretning for kapitalfonden Marlin Equity Partners, der købte Bluegarden for 320 millioner kroner og blot halvandet år efter solgte selskabet til Visma for halvanden milliard kroner

På blot halvandet år femdoblede Bluegarden sin værdi i en opsigtsvækkende turnaround med direktør Mogens Elsberg i spidsen.Bluegarden, der tidligere hed Multidata, blev i efteråret 2015 solgt af de daværende ejere - en række banker - til kapitalfonden Marlin Equity Partners, der efterfølgende indsatte Mogens Elsberg som direktør.Kapitalfonden betalte dengang blot 320 millioner kroner for Bluegarden, der i marts blev solgt til norske Visma.Dengang kom det frem, at Visma betalte ‘et stykke over' en milliard kroner for Visma.Nu skriver Finans , at beløbet reelt var i nærheden af halvanden milliard kroner.En del af grunden er ifølge mediet, at Bluegarden-koncernen - der udvikler og sælger løn-systemer - har tredoblet resultatet på en næsten stabil omsætning."Selskabet var i en ond spiral, og omsætningen faldt år for år. Det har vendt fuldstændigt om nu. Nu tager vi markedsandele og hyrer hele tiden nye folk," siger direktør Mogens Elsberg til Finans.Han har i de senere år stået i spidsen for ikke mindre end to af de danske it-selskaber, som Visma har købt.Bluegardens nye ejer, Visma, har i et stykke tid været på et veritabelt opkøbstogt blandt danske it-virksomheder, og selskabet har varslet, at der kan være flere på vej.