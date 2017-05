Nu får Amazon Echo både skærm og kamera: Se den nye udgave af Amazons succes-højttaler her

Amazon har stor succes med den intelligente højttaler, Echo. Nu er den amerikanske tech-gigant klar med en helt ny udgave af højttaleren.

Amazon Echo Show findes både i en hvid og sort udgave.









Gennem de seneste år har Amazon høstet stor succes med de intelligente Echo-højttalere.Og nu er den amerikanske gigant klar med den seneste udgave af højtaleren, der får navnet Echo Show, og som noget helt nyt er den udstyret med en touchskærm og et kamera.Echo Show har samme funktioner og samme mikrofon-teknologi som Amazons andre Echo-højttaler, men takket være den syv-tommer store touchskærmm kan den også bruges til at afspille videoer, foretage video-telefoni samt vise vejrudsigter, kalenderaftaler og bruges som en digital fotoramme.Den nye Ecoh-højttaler er udstyret med et frontkamera med en opløsning på fem megapixel, der gør det muligt at foretage videoopkald via en funktion, som Amazon har døbt Alexa Calling.Den nye opkalds-funktion vil bliver tilgængelig for alle, der har Amazons Alexa-app installeret på deres smartphones.Funktionen kan også anvendes af folk, der har en ældre Echo-højttaler uden skærm og kamera, men her vil det i sagens natur udelukkende blive muligt at foretage lyd-opkald.Opkaldsfunktionen bliver desuden suppleret med en ny feature ved navn Drop-In, som du givetvis bør tænke dig grundigt om, før du giver folk adgang til.Funktionen giver dig mulighed for at give særligt udvalgte person adgang til at lave opkald direkte til din Amazon højttaler på et hver givent tidspunkt - uden at du først accepterer opkaldet.I stedet har du 10 sekunder til at afvise opkaldet eller slå webcammet fra, men herefter vil personen, der ringer op automatisk blive stillet direkte igennem til din højttaler og få adgang webcammet.Amerikanske kunder kan allerede nu forudbestille Echo Show, der vi blive leveret den 28. juni og koster 230 dollar, hvilket svarer til lige knap 1600 kroner med den aktuelle dollarkurs.Amazon leverer dog endnu ikke Echo-højttalerne til kunder i Danmark.Herunder kan du se Amazons egen lancerings-video for Echo Show: