Dansk erhvervsliv må fortsat vente på afklaring om EU-persondataforordning

Justitsministeriet har stadig ikke nogen dato for, hvornår længe ventet kæmpe-vejledning om EU-persondataforordningen kan være klar.

Justitsministeriet ved fortsat ikke, hvornår det kan være klar med den efterhånden længe ventede betænkning, der skal klarlægge, hvordan den kommende EU-persondataforodning skal fortolkes i forhold til dansk lov.Ministeriet meddelte i slutningen af april til Computerworld, at betænkningen ville komme ‘til maj.'I dag - to uger senere - er det fortsat uklart, hvornår ministeriet er færdigt med arbejdet.Justitsministeriet meddeler, at det ‘desværre ikke kan give en præcis dato' for offentliggørelsen, hvor danske organisationer og virksomheder altså skal kunne komme i gang med at læse den store vejledning, der ventes at blive på mere end 1.000 sider.Ministeriet meddeler dog til Computerworld, at det fortsat er planen, at betænkningen bliver offentliggjort ‘i maj måned' - altså om senest 13 arbejdsdage."Det er et meget omfattende arbejde at fastlægge forordningens betydning for dansk ret og at tilpasse de eksisterende danske regler. Det involverer en lang række ministerier, styrelser og organisationer samt en tæt koordinering med andre europæiske lande for at sikre en fælles forståelse af de nye regler," lyder det fra ministeriet i et skriftligt svar til Computerworld.Endvidere peger ministeriet på, at det ‘for at sikre åbenhed om processen' løbende har holdt informationsmøder om emnet."Brancher, som ønsker at gå i gang, har mulighed for at udarbejde adfærdskodekser, som bidrager til korrekt anvendelse af databeskyttelsesforordningen," skriver ministeriet.Den store vejledning udarbejdes af Justitsministeriet, Datatilsuynet og Digitaliseringsstyrelsen i fællesskab.Det var oprindeligt planen, at den skulle have været klar inden udgangen af april.Den kommer til at bestå af blandt andet en betænkning, et udkast til lovforslag samt vejledninger og anbefalinger for den nødvendige tilpasning af dansk lovgivning i forhold til persondataforordningen.Materialet bygger på redegørelser fra samtlige ministerier om persondata-relateret lovgivning under deres resort-områder, og det har været et ganske stort stykke arbejde.Persondataforordningen bliver som udgangspunkt indført direkte i dansk lov 25. maj 2018, men forskellige tilretninger til særlige danske forhold er nødvendige.Det var ellers oprindeligt EU's ide, at forordningen skulle implementeres over alt i Europa bogstav for bogstav, men det har vist sig umuligt, da loven har indvirkning på mange særregler i de forskellige lande.Herhjemme er der mere end 50 områder i EU-forordningen, hvor der er juridisk plads til fortolkning af reglerne, og det er blandt andet disse områder, som Justitsministeriet vil have en afklaring på.Derfor arbejdes der for tiden på højtryk i de forskellige lande, hvor godt et år til forberedelse, politisk behandling og beslutning er meget kort tid.Først herefter kan virksomheder og organisationer reelt skride til arbejdet.Rapporten fra Digitaliseringsstyrelsen, Justitsministeriet og Datatilsynet skal anvendes som grundlag for det efterfølgende lovarbejde, der skal til for at implementere dele af EU-persondataforordningen herhjemme.Det forventes, at der vil blive fremsat lovforslag i oktober 2017, samt at al lovgivning er på plads i løbet af første kvartal 2018 - blot få måneder før den for mange virksomheder meget omfattende forordning bliver indført direkte ved lov.Den meget stramme tidsplan har tidligere vakt opmærksomhed, i det virksomheder og organisationer har været nødt til at igangsætte arbejdet meget tidligere, da persondataforordningen i mange tilfælde har store implikationer på organisationernes it-struktur og arbejdsprocesser.