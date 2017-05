Ny CIO i dansk C20-selskab: Han skal stå i spidsen for it-organisationen i Chr. Hansen

Jens Christian Rasmussen er ny CIO i Chr. Hansen.

Chr. Hansen har fået ny CIO, efter at forgængeren skiftede til Nilfisk. Mød den nye it-topchef i Chr. Hansen her.

Thomas Okke Frahm er stoppet com CIO i Chr. Hansen efter mere end fire år på posten. Han er nu i stedet blevet CIO i Nilfisk.

Det børsnoterede danske selskab Chr. Hansen har fået ny CIO.Ny it-topchef i selskabet er Jens Christian Rasmussen, oplyser Chr. Hansen til Computerworld.Jens Christian Rasmussen overtager CIO-posten i Chr. Hansen, efter at forgængeren, Thomas Okke Frahm, er skiftet til en CIO-stilling i et andet stort dansk selskab, Nilfisk.Jens Christian Rasmussen er rekrutteret internt i Chr. Hansen, og han er et velkendt ansigt i organisationen, da han har været ansat i Chr. Hansen siden 2007, senest som 'head of office of the CIO.'Den nye Chr. Hansen-CIO er 44 år gammel og er uddannet cand. merc. jur fra CBS i 2000. Jens Christian Rasmussen har tidligere også været ansat hos Nykredit og DLG.Chr. Hansen har eksisteret siden 1874 og har i dag over 2.800 medarbejdere i mere end 30 lande.Selskabet fremstiller fødevareingredienser og har stor succes med det: Chr. Hansen, der ligger på C20-indekset som en af de mest handlede danske aktier, omsatte i det seneste årsregnskab for omkring syv milliarder kroner.Thomas Okke Frahm nåede at være fire år og fem måneder hos Chr. Hansen som CIO, mens han begyndte i stillingen som CIO i Nilfisk i starten af maj.Thomas Okke Frahm har forklaret til Computerworld, at selvom der er tale om to meget forskellige virksomheder set udefra, er der også fællestræk."Nilfisk har identificeret det samme som en lang række af andre danske virksomheder - heriblandt også Chr. Hansen, hvor jeg kommer fra: Når man taler digitalisering, kan man som en moderne virksomhed ikke læne sig tilbage og være follower.""Digitalisering foregår helt ude i frontlinjen. Det er nogle helt andre 'capabilities', end man har været vant til. Derfor kræver det også nye måder at tænke på og nye måder at lede på," fortalte Thomas Okke Frahm tidliger epå ugen.