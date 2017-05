Telia holder fast i udlandstelefoni trods nye roamingregler: "Næsten 90 procent af vores kunder rammer et udenlandsk mobilnet hvert år"

Alle Telias mobilkunder overføres til samme abonnement, der til gengæld kommer til at dække udlandstelefoni trods nye roamingregler. Næsten 90 procent af Telias mobil-kunder anvender et udenlandsk mobilnet årligt, lyder det fra selskabet.

EU's beslutning om at fjerne roaming-afgifterne for de europæiske telekunder fra 15. juni får stort set ingen konsekvenser for Telias kunder i Danmark.Sådan lyder det fra Telia, efter en række danske teleselskaber frem mod fjernelsen af roaming-afgiften har valgt at korrigere for udlandstelefoni i en eller anden form i deres abonnementspakker.EU har besluttet, at teleselskaberne godt må opkræve en roamingafgift fra hinanden, men ikke direkte fra hinandens kunder.I en branche med lave indtjeningsmarginer har det udløst frygt for, at roamingafgifterne vil kunne overstige den indtjening, som selskaberne har på deres kunder.Telia har nu besluttet, at samtlige selskabets mobilkunder også fremover skal kunne anvende deres telefon i udlandet."Vi forsøger ikke at lave krumspring og omgå reguleringen ved at lave såkaldte Domestic Only-abonnementer [abonnementer, der kun kan bruges i hjemlandet, red]. Næsten 90 procent af vores kunder rammer et udenlandsk mobilnet hvert år. Når man er i udlandet er der en enorm tryghed i at have mobilen med, også selvom den bare ligger i kufferten. Den tryghed vil vi ikke tage fra kunderne," lyder det fra Telias privatkunde-direktør, Christoph Nørgaard, i en meddelelse Ifølge selskabet har hovedparten af selskabets kunder i dag et såkaldt ‘Roam Like Home'-abonnement.De kunder, der har et andet abonnement, overflyttes nu til et ‘Roam like Home'-abonnement. Det kommer til at koste dem mellem 10 kroner og 20 kroner mere om måneden."En beskeden prisstigning på 10 eller 20 kroner er bestemt ikke noget, vi bliver rige af. Konkurrencen på det danske mobilmarked er benhård, men skulle det vise sig at være økonomisk uholdbart med en så lille stigning, er det selvfølgelig noget, vi må kigge på," lyder det fra selskabet.3 har som reaktion på EU-beslutningen valgt kun at tilbyde udlandstelefoni under ‘3LikeHome'-pakken, mens Plenti har indført et basis-abonnement, der kun gælder i Danmark.Det kan du læse mere om her: Plenti klar med plan mod nye roaming-regler: Standard-abonnement skal kun gælde i Danmark. TDC har omvendt valgt at hæve priserne på sine abonnementer, men til gengæld bibeholde muligheden for udlandstelefoni.