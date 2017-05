Ny milepæl: Så mange mennesker verden over bruger Windows 10, Office 365 og Cortana

Mængden af Windows 10-computere på markedet stiger, og ved årets Build-konference blev de seneste brugertal afsløret

Annonce:



Annonce:

Godt og vel en halv milliard computere verden over har Windows 10 installeret på harddisken.Det fortalte Microsoft i forbindelse med sin udviklerkonference, Build, der i sidste uge blev afviklet i selskabets hjemby, Seattle.Det er godt 100 millioner flere siden september 2016, hvor Microsoft sidste gang talte om antallet af Windows 10-enheder.Windows 10 findes i dag på pc'er, Xbox One-konsoller, HoloLens og Windows 10-smartphones.Microsoft udpensler ikke de forskellige procentsatser på sine enheder, men eftersom hverken HoloLens og Windows 10-telefoner just er hvermandseje, giver det sig selv, at Windows 10 hovedsageligt er at finde på pc'er.Microsoft fortæller dog ikke, hvor mange der har tilknyttet en Windows 10-account eller hvor mange, der rent faktisk benytter de ofte glemte Windows 10 UWP-apps fra Windows Store.Dog viser Microsoft, at over 141 millioner mennesker verden over benytter Microsofts digitale assistent, Cortana hver eneste måned, ligesom at over 100 millioner mennesker hver eneste måned benytter sig af Office 365 - og her medregner Microsoft kun forbrugerlicenser.Ud over fascinationen og nyhedsværdien i de store brugertal, har Microsoft brug for at vise udviklerne, at der er tilstrømning til Microsofts platform.Mens der stadig er en stor udviklerinteresse i Windows-platformen, er interessen hovedsageligt placeret i de aldrende .net/win32-platforme, der udgør de aldrende legacy-programmer til Windows-platformen.Microsoft vil langt hellere have udviklere til at vælge selskabets nyere UWP-platform til firmaers app, og jo større brugerskare, Microsoft kan fremvise, jo lettere bliver det at lokke udviklere til.Det var også grunden til, at Microsoft det første år gav Windows 10 gratis væk til forbrugere med Windows 7- og 8-computere.Til sammenligning var der over en milliard aktive iOS-enheder i verden tilbage i starten af 2016.Microsofts argumenter for UWP-platformen er en højere sikkerhed på grund af sandboxing af apps, lettere udvikling samt at en app kan udvikles en gang og derefter udsendes til pc'er, Windows-telefoner, HoloLens og MR-headset og Xbox One.500 millioner brugere lyder måske af meget, men det er kun cirka halvdelen af Microsofts mål om en milliard brugere ved udgangen af 2018. Et mål som Microsoft gentagne gange har meldt ud ikke vil kunne nås.