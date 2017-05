Internettets opfinder vil have borgerløn: "Kunstig intelligens er et seriøst problem i samfund, hvor man skal arbejde for at få penge"

Las Vegas, Nevada. Kunstig intelligens kommer til at koste arbejdspladser, og hvis den udbredte AI-skepsis skal overkommes, bliver vi nødt til at gentænke hele den måde, vi indretter samfundet økonomisk på. Tim Berners-Lee opfordrede i Las Vegas hele verden til at indføre borgerløn.

Sir Tim Berners-Lee på scenen til Dell EMC-World 2017 i Las Vegas.

Udbredelsen af kunstig intelligens kommer til at ændre arbejdsmarkedet, og derfor bliver vi nødt til at gøre os uafhængige af traditionelt lønarbejde, hvis teknologien rent faktisk skal gøre gavn.Det var et af hovedbudskaberne, da sir Tim Berners-Lee indtog scenen til Dell EMC World i Las Vegas med den noget overvældende opgave "at sætte kunstig intelligens i perspektiv".På en time, vel at mærke.Ifølge Berners Lee, der er krediteret for noget så beskedent som opfindelsen af internettet, skræmmer tanken om kunstig intelligens mange mennesker, der med rette er bange for at miste deres arbejde.Derfor må samfundet indrette sig til en hverdag, hvor det langt fra er alle, der arbejder."Den selvkørende bil vil fjerne chaufførens job, og selvkørende landbrugsmaskiner vil i stigende grad fjerne arbejdspladser fra gården. Det dominerende spørgsmål er, om robotterne tager vores arbejde, så kunstig intelligens er et seriøst problem i samfund, hvor man skal arbejde for at få penge"," sagde Tim Berners-Lee.Han gav sit bud på, hvordan økonomien bør ændre sig for at blive klar til kunstig intelligens-revolutionen."Hvis teknologien skal gavne os, bør vi nok overveje et system, hvor alle får penge. Vi må som samfund lære at respektere dem, der laver noget andet end at have et arbejde."Budskabet udløste en del mumlen i salen, og socialisme er tilsyneladende ikke det dominerende tankesystem på en teknologi-konference i Las Vegas.Med udmeldingen slutter internettets fader sig til blandt andet Elon Musk og forfatteren Martin Ford, der har skrevet den omtalte bog "Robotterne kommer".Begge har argumenteret for, at borgerløn er en nødvendighed, hvis kunstig intelligens i fremtiden skal overtage funktioner på tværs af arbejdsmarkedet.Berners-Lee opfangede tilsyneladende hurtig uroen i salen, og han reagerede ved at forsikre de tusindvis af tilhørere om, at AI på sigt kan give så store besparelser, at borgerløn vil være fuldt økonomisk forsvarligt."Tænk på løn-besparelserne i den offentlige sektor. Så vidt jeg ved, kræver robotter ikke så meget i løn, så økonomien skal nok klare sig."Trods de potentielle implikationer for den økonomiske verdensorden, udtrykte Tim Berners-Lee optimisme i forhold til en fremtid med kunstig intelligens.Fra scenen påpegede han blandt andet mulighederne for at bruge AI til at faktatjekke og bekæmpe "fake news", hvilket Facebook allerede er i gang med.Han advarede dog mod potentielle problematikker i forhold til privat ejerskab over kunstig intelligens.I USA bruger mange sektorer privatejede algoritmer til at tage vigtige beslutninger, og i flere stater vurderer algoritmer for eksempel, hvor stor sandsynlighed en straffefange har for at begå kriminalitet igen, hvilket påvirker strafudmåling og mulighed for prøveløsladelse.Den praksis er blevet kritiseret, fordi algoritmerne tilsyneladende er godt gammeldags racistiske - sorte fanger bliver gennemgående anbefalet længere straffe.Racismen kan muligvis elimineres i takt med, at kunstig intelligens udvikler sig, men et andet og mere grundlæggende kritikpunkt har været, at teknologien krænker retsfølelsen, da det ikke er muligt at få indsigt i algoritmens beslutningsgrundlag.Den er nemlig privat ejendom.Og netop uigennemsigtighed fremførte Tim Berners-Lee afslutningsvis som en af de største faldgruber for kunstig intelligens."Lad os sige, at Facebook eller Twitter finder frem til et system, der har 100 procent succes med at spotte falske nyheder. Det ville være fantastisk. Men hvis vi blankt accepterer, at noget er usandt, uden mulighed for at tjekke datagrundlaget, så har vi et problem. Så er vi helt inde og rokke ved, hvad sandhed egentlig betyder."