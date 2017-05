NSA bekræfter: Russere hackede den franske præsident

Sikkerhedsfirmaet Trend Micro har tidligere peget på, at russiske hackere stod bag det omfattende hackerangreb på Emmanuel Macrons præsidentkampagne i Frankrig. Nu bekræfter NSA mistanken.

Det var russiske hackere med tilknytning til Putin-regeringen, der stod bag hackerangrebet på den franske præsidentkandidat og nuværende præsident Emmanuel Macrons valgkampagne.Det har NSA-chef Michael Rogers bekræftet ved en høring i det amerikanske senat."Inden hændelsen blev offentliggjort talte vi med vores franske kollegaer og fortalte dem, at vi har set russerne penetrere deres infrastruktur," sagde Rogers.Som Wired Magazine påpeger , har Rogers dog ikke uddybet, hvad infrastruktur præcist dækker over, men angrebet på Macron-kampagnen betød, at titusinder af interne e-mails blev lækket.Sikkerhedsfirmaet Trend Micro har tidligere vurderet, at den russiske hackergruppe Fancy Bear står bag angrebet på Macron, ligesom gruppen angiveligt også gennemførte et lignende angreb Clinton-kampagnen under det amerikanske præsidentvalg i 2016.Fancy Bear har for nylig været oppe at vende i medierne herhjemme, da de russiske hackere er sat i forbindelse med et årelangt angreb på det danske forsvar, og ifølge Michael Rogers og NSA er det nødvendigt at skærpe kampen mod statssponsorerede hackerangeb."Vi er nødt til at gøre det fuldstændig klart for nationalstater, at denne opførsel er uacceptabel - og at den har en pris," sagde Rogers i senatet.Den amerikanske præsident, Donald Trump, har endnu ikke kommenteret hackerangrebet.