Microsoft udgiver Visual Studio for Mac og ny verdensomspændende database

Microsoft udgiver en færdig version af specialtudviklede Visual Studio for Mac, som er meget forskellig fra sin Windows-orienterede fætter.

Microsoft lancerer en version af Visual Studio til Mac-computere.Lanceringen sker i forbindelse med den første dag på selskabets årlige udviklerkonference, Build 2017 i Seattle.Visual Studio for Mac er dog langt fra bare en klon af Visual Studio, som du finder den til Windows 10-computere. I stedet er det en rebranded version af Microsofts Xamarin-software, som vil virke på Mac-computere.Xamarin er et udviklingsmiljø, som Microsoft opkøbte i februar 2016, og som kan benyttes til at udvikle apps og programmer på en række forskellige platforme, heriblandt Microsofts egen UWP (Universal Windows Platform), .net eller iOS og Android.Microsoft lancerede i samme omgang det første preview af sin .net Core 2.0 run-time platform, hvilket burde udkomme engang i løbet af tredje kvartal, 2017.I samme omgang udgav Microsoft også den seneste udgave af selskabets Windows-version af Visual Studio, 15,2, samt et preview af den næste version 15,3.Sammen med de nye Visual Studio-funktioner har Microsoft også lanceret en række nye Azure-nyheder.Blandt andet lancerede Microsoft Azure cloud Shell, en Shell-terminal direkte i dit browser-vindue. Andre nyheder er en tjeneste for lettere at integrere tredjepart og SQL-databaser i Azures SQL-database med næsten ingen responstid.Mest interessant er måske Microsoft nye Cosmos DB-database. En database rettet mod de største globale virksomheder, der kræver millisekundkort responstid over hele verden via en verdensomspændende database fordelt på selskabets 34 Azure-datacentre.Du kan læse mere om Cosmos DB i Computerworlds amerikanske søstermedie her eller læse om Cosmos DB hos Microsoft