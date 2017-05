Morgen-briefing: EU-dom kan ramme Uber hårdt i Europa / Dansk IT: Regeringen bliver nødt til at følge anbefalingerne fra Digital Vækstpanel / Datatilsynet kritiserer Novo Nordisk for at have offentliggjort 95.000 navne

Dansk IT: Regeringen bliver nødt til at følge anbefalingerne fra Digital Vækstpanel. Datatilsynet kritiserer Novo Nordisk for at have offentliggjort 95.000 navne. Apple køber finske Beddit - kan tracke din søvn. Danfoss øger investeringer i digitalisering markant. EU-dom kan ramme Uber hårdt i Europa.

Computerworld ønsker godmorgen. Her kommer torsdagens overblik over it-nyhederne.En ophedet strid mellem Uber og de spanske taxa-chauffører kan ende med at ramme Uber i hele Europa.Den spanske domstol, hvor sagen pågår, anmodede i november EU-domstolen om at definere, om Uber er en transportvirksomhed eller en digital tjeneste.Budskabet fra EU-domstolen kan få afgørende betydning for Uber i hele Europa, og derfor afventes den foreløbige melding fra domstolens såkaldte generaladvokat med spænding. Det ventes, at denne melding kommer i eftermiddag.Den kommer til at lægge til grund for domstolens formelle dom, der ventes senere på året.Uber trak sig ud ad Danmark tidligere i år.En række af de anbefalinger, som det Digitale Vækstpanel forleden præsenterede, har vi set før, og de er aldrig blevet til noget.Men denne gangder ske noget, mener Dansk IT."Der er et stort pres ikke bare fra erhvervslivet, men også fra fagforeningerne mod politikerne om at handle. Blandt andet derfor har man i højere grad end tidligere på Christiansborg erkendt, at der er behov for handling, hvis Danmark skal kunne følge med udviklingen, lyder det fra Rikke Hvilshøj, direktør i Dansk IT.Hun mener, at det i en tid med disruption og stor debat om fremtidens (robot-drevne) arbejdspladser er blevet væsentligt for politikere at vise borgerne, at der er job til dem også i fremtiden."Man frygter ganske enkelt, at borgerne stemmer på partier,hvis bud på fremtiden er, at vi lukker os om os selv og forkaster visse teknologier. Vi risikerer for alvor at miste arbejdspladser og konkurrenceevne, hvis vi ikke griber de muligheder, som digitaliseringen byder på," siger hun.Datatilsynet finder det 'meget beklageligt,' at Novo Nordisk har lækket oplysninger om ikke mindre end 95.000 personer på en testside.'Behandlingen af personoplysninger har efter Datatilsynets opfattelse ikke levet op til kravet om fornødne sikkerhedsforanstaltninger i persondataloven,' lyder det fra Datatilsynet. Dog noterer Datatilsynet sig, at testsiden 'i praksis' kun kunne tilgås via søgemaskiner og 'avancerede internet crawlers' og at Novo Nordisk lukkede testsiden straks selskabet blev opmærksom på problemet.Apple køber det finske tracking-firma Beddit, der står bag en såkaldt ‘sleep tracker.'"Beddit er blevet købt af Apple. Dine personlige data vil blive indsamlet, anvendt og offentliggjort i overensstemmelse med Apples privacy-politikker," fremgår det nu af Beddits opdaterede bruger-betingelser.Den lille Beddit-tracker er en 1,5 mm rem behæftet med sensorer, som lægges på madrassen og forbindes med en app. Sensorerne tracker blandt andet din søvn-længde, søvn-kvalitet, puls, vejtrækning, snorken og andre ting, ligesom den kan vække dig, når du sover lettest og derved vågner hurtigst.Sønderjyske Danfoss øger investeringerne i digitalisering markant. Ifølge Børsen oplyser afgående direktør Niels B. Christiansen, at Danfoss i det seneste år har brugt 400 millioner på ekstra investeringer i digitalisering."Det beløb øges nu med 50-100 procent," siger han.