EU-Kommissionen løfter pegefingeren: Roaming må ikke bruges som undskyldning for prisstigninger på danskernes mobilabonnementer

EU-Kommissionen løfter pegefingeren over for de danske mobilselskaber, der hæver priserne for mange mobilkunder for at dække deres nye udgifter til roaming.

Annonce:



Annonce:

Det kan være i strid med EU's regler, når de danske teleselskaber hæver deres priser med 10 eller 20 kroner på en række abonnementer som direkte følge af, at EU fra 15. juni fjerner roamingafgiften.Med de nye regler forbydes teleselskaberne at opkræve roaming-afgift direkte fra kunderne. Til gengæld må de godt opkræve en afgift fra hinanden, når deres kunder anvender et andet selskabs netværk.Den afgift kan blive en dyr affære, mener mobilselskaberne, som over en kam har varslet ændringer i abonnementer og i mange tilfælde har flyttet kunder over på dyrere abonnementer.Bladet Ingeniøren har modtaget et ‘notat' fra EU-Kommissionens danske kontor.Her skriver kommissionen, at:‘Roaming ikke kan bruges som undskyldning for prisstigninger. Der er ingen grund til, at teleselskaber i Danmark eller noget andet land i EU skal hæve priserne på grund af roaming-reformen.'Ifølge bladet vil EU-Kommissionen dog ikke svare på, om prisstigningerne er direkte ulovlige.'Kunder, som bliver truet med prisstigninger, bør informere den nationale myndighed,' lyder det i stedet i notatet.Telia valgte onsdag at overflytte alle kunder til det såkaldte ‘Roam like Home'-abonnement, hvilket fører til en månedlig prisstigning på 10-20 kroner for mange.3 har som reaktion på EU-beslutningen valgt kun at tilbyde udlandstelefoni under ‘3LikeHome'-pakken, mens Plenti har indført et basis-abonnement, der kun gælder i Danmark.TDC har omvendt valgt at hæve priserne på sine abonnementer, men til gengæld bibeholde muligheden for udlandstelefoni.Telia meddelte i forbindelsen med prisstigninge, at en ‘beskeden prisstigning' på 10-20 kroner ‘bestemt ikke er noget, vi bliver rige af.'Samtidig varslede Telia, at selskabet vil ‘kigge på' prisen igen, hvis den lille stigning viser sig uholdbar.Hos TDC ved man heller ikke, om det er tilstrækkeligt med en prisstigning på 10-20 kroner om måneden.Direktør Pernille Erenbjerg siger til Børsen , at stigningerne skal dække en estimeret ekstraudgift på 130 millioner kroner, men at TDC ikke aner, om estimatet holder vand, da det afhænger af, hvor meget kunderne bruger telefonen i udlandet."Det vil ikke gå i nul for os. Nu kommer vi med nogle prisstigninger, og så må vi se, hvor meget de kan afhjælpe problemstillingen. Men jeg tror, det bliver svært at regne sig frem til, at det her bliver en god forretning for os," siger Pernille Erenbjerg til Børsen.