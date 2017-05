Snapchat-aktien styrtdykker efter elendigt regnskab: Kun otte millioner nye brugere på to måneder er stærkt skuffende

Foto: Mads Elkjær

Færre brugere end ventet tilslutter sig det populære sociale medie Snapchat. Med kun otte millioner nye brugere siden marts skuffede selskabet voldsomt, og investorerne molestrerede aktien, der faldt omkring 25 procent.

Hver dag skriver flere og flere mennesker kloden rundt sig op til muligheden for at sende korte videoklip til hinanden via den populære app Snapchat.Siden marts er otte millioner nye brugere kommet til, men det er lagt færre end forventet. Det skriver The Telegraph Reaktionen fra markedet kom da også prompte. Aktien blev barberet med omkring 25 procent af investorerne, der havde forventet andre takter fra det hypede sociale medie.Det er kun få måneder siden, at Snapchat gik på børsen.Forventningerne var derfor også blandede til de første indikationer på, hvordan selskabet nu klarer sig.Årsagen til den skuffende brugertilgang skal ifølge The Telegraph findes hos rivalen Instagram. Tjenesten har de seneste måneder kopieret mange af Snapchats særpræg.Det har skabt nervøsitet omkring, hvorvidt Snapchats vil snuble i sin fremfærd.