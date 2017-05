Danske Siteimprove tordner frem: Vil vokse med 50 procent om året frem mod 2020

Siteimprove har siden 2012 haft turbo på væksten, og målet for 2020 er, at selskabets omsætning skal buldre frem med 50 procent om året.

Siteimprove's omsætning tordner frem Kilde: Siteimprove's årsrapport 2016 s.21

Fuld fart på frem mod 2020. Det er strategien hos danske Siteimprove, der vil øge omsætningen med 50 procent årligt de kommende år.Selskabet, der producerer software, som kan fejlfinde og rydde op i døde links, præsenterede forleden sit regnskab for 2016.Omsætningen er igen i år vokset med 50 procent og landet på 200 millioner kroner."Siteimprove gennemgår i øjeblikket en periode med forandringer i takt med, at vi flytter virksomheden til det næste vækststadie," siger Siteimproves administrerende direktør og grundlægger, Morten Ebbesen.Logisk nok bliver det mere og mere vanskeligt at holde vækstmomentum i takt med, at virksomheden vokser.Hvis strategien om årligt at løfte omsætningen med 50 procent skal blive til virkelighed, kræver det et stort arbejde.Derfor er Morten Ebbesen da også fokuseret på at investere i virksomheden."I 2016 investerede vi mere end 100 millioner kroner og i de kommende år forventer vi at investere yderligere i at fastholde vores vækst på det nuværende niveau," siger han.I takt med at selskabets toplinje brager opad, øges antallet af medarbejdere også voldsomt.Omkring nytår beskæftigede Siteimprove 381 medarbejdere rundt om i verden. Det er en stigning, der nærmest 1-til-1 følger vækstprocenten.De fleste af arbejdspladserne bliver dog slået op i Danmark, hvor Siteimprove har sit hovedsæde.