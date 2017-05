Trojaner rammer populær gratis-software via hacket server: Sådan undgår du at blive ramt

En hacket mirror-server har gjort det muligt for en trojaner at ramme den populære gratis-software Handbrake. Mange af ofrene kunne dog have undgået at blive ramt af trojaneren.

Det var en hacket 'mirror-download-server', der anvendes af Handbrake, der var årsagen til, at den populære gratis-software blev inficeret med en trojaner, der nu er i spil hos nogle af brugerne.Det skriver Objective-See , der beskæftiger sig med it-sikkerhed på Mac-platformen.Handbrake udsendte tidligere på ugen en noget opsigtsvækkende advarsel til Mac-brugerne, der har downloadet open source-softwaren på det seneste:"Alle, der har installeret Handbrake til Mac, skal sikre, at deres system ikke er inficeret med en trojaner," lød det.Man er specielt i risikozonen, hvis man har hentet Handbrake til Mac i perioden 2. maj til 6. maj."Du har en 50/50 chance, hvis du har downloadet Handbrake i denne periode," lyder det fra Handbrake.Også Handbrake skriver, at problemerne er opstået i et hacket download-mirror, der nu er lukket ned.Flere medier har påpeget, at samme mirror tidligere har været kompromitteret, hvor det gik udover en populær bittorrent-klient til Mac, Transmission, og at den også er udviklet af Handbrake-folk.Dog understreger teamet bag Handbrake nu, at Handbrake-udviklerne er uafhængige af Transmission-udviklerne."Projekterne deler historik i den forstand, at den samme udvikler stod bag begge disse apps, men han er ikke en del af det nuværende hold af Handbrake-udviklere."Trojaneren, der er på spil i Handbrake, er en ny variant af OSX/PROTON.Objective-See har analyseret trojaneren i Handbrake og skriver nu i en længere analyse, at en række brugere har meddelt, at de har downloadet Handbrake i de nævnte dage - men ikke blev inficeret med trojaneren.Det, skriver Objective-See, skyldes, at de ikke-ramte brugere alle anvender Little Snitch, der er et sikkerhedsprodukt til Mac."Det er et must at køre med sikkerhedsprodukter som Little Snitch eller BlockBlock!" lyder beskeden."Det er macOS sikkerhedsprodukter (firewalls), der ville advare brugeren om malwarens tilstedeværelse, når den forsøger at kalde til og tilslutte sig sin command and control server(e).""Det virker til, at malwaren så ganske enkelt ville forsvinde frem for at risikere at blive opdaget."Handbrake forklarer, at man kan se, om man er angrebet ved at gå ind i Mac'ens applikation 'Activity monitor'.Hvis man her ser en proces ved navn 'Activity_agent', er man angrebet af trojaneren.Hvis man konstaterer, at man er blevet angrebet, kan man fjerne trojaneren ved at gå ind i 'Terminal'-applikationen på sin Mac. Herefter skal man anvende disse kommandoer:Herefter skal man fjerne alle 'HandBrake.app' install-filer på computeren, men selv det er ikke nok, oplyser Handbrake:"Baseret på de informationer, vi har, skal du også ændre alle adgangskoder, der opbevares i din OSX KeyChain eller i en browsers adgangskode-opbevaring."