Intel blæser til kamp på kunstig intelligens: Om fem år vil en håndfuld store aktører dominere hele markedet

De kommende år bliver afgørende i udviklingen af kunstige intelligens, mener Intel. Om fem år vil vi se, hvem der har vundet slaget.

Annonce:



Annonce:

Udviklingen inden for kunstig intelligens bliver aldeles hæsblæsende inden for de kommende fem år, der bliver afgørende for fremtidens teknologiske udvikling.Om fem år vil kapløbet have fundet sine vindere, som vil komme til at bestå af blot en håndfuld leverandører og teknologier.Sådan lyder det fra Intel, der for tiden investerer massivt i at blive et af de selskaber, som vil overleve kampen.Intel etablerede for et par måneder siden en helt ny division med navnet Artificial Intelligence Product Group, som har til opgave at udvikle løsninger, algoritmer og produkter inden kunstige intelligenser. Og der er knald på.I divisionen samler Intels udviklingsaktiviteter med relation til machine learning, algoritmer og deep learning - både når det gælder software og hardware.Divisionens nye chef, Naveen Rao, sammenligner over for Computerworlds amerikanske nyhedsbureau markedet for teknologier inden for kunstig intelligens med udviklingen af beton.Også betonen tog et stykke tid at udvikle og perfektionere. Man da det først var sket, blev det pludselig muligt at bygge alle mulige forskellige former, strukturer og bygninger, som det ellers ikke tidligere var muligt at bygge."Det vil rykke vildt hurtigt i de kommende fem eller seks år. Dernæst vil det stå klart, hvordan markedet ser ud og hvilke spillere, der er i det, og udviklingen vil stabilisere sig," mener han.Intel er mest kendt som et hardware-firma, men den nye division investerer hårdt i software-udvikling.Udviklingen af særlige software-pakker skal bidrage til, at udviklere skal få nemmere ved at indføje kunstig intelligens i Intet-baseret hardware.Intel håber kort og godt, at selskabet kan få en position på hardware-markedet ved at gøre det nemmere for udviklerne at bygge AI-løsninger med Intel-software.Ifølge Naveen Rao er USA førende inden for udviklingen af kunstig intelligens - ikke mindst på grund af Facebook, Microsoft og Google.Men også Kina er hastigt på vej frem."Jeg har lige været i Kina, og her er man virkelig ved at lægge fra land. Kineserne er meget ivrige efter at bygge denne type løsninger, og de bliver hurtigt bedre. Så jeg tror, at Kina bliver en hoved-aktør på området inden for de kommende par år.