Siteimprove ansætter fire udviklere hver måned: Tre gode råd til at få fingre i de bedste it-folk fra direktøren

I en tid, hvor it-virksomheder i hele landet skriger på arbejdskraft, har danske Siteimprove succes med at tiltrække alle de it-udviklere, som selskabet skal bruge. Her har du tre gode råd til succesrig rekruttering fra direktør Morten Ebbesen.

Tomme taburetter og stillinger, der ikke kan besættes. Det er virkeligheden for mange it-virksomheder rundt om i Danmark, der leder med LED-lys og lygte efter nye medarbejdere.Det var også virkeligheden hos Siteimprove.For få år siden bøvlede selskabet med at besætte de opslåede stillinger, men så satte virksomheden gang i en decideret charmeoffensiv for at tiltrække sig udviklernes opmærksomhed.Det forklarer direktør Morten Ebbesen, der i dag ansætter tre til fire udviklere om måneden."For to år siden havde vi virkelig problemer," siger direktøren."Der var ikke nogen, der kendte os, det var svært at forklare, hvad vi lavede, og vi havde måske noget lidt gammeldags teknologi. Nu er vi begyndt at benytteDet tiltrækker virkelig udviklere. Det er det, som de synes er interessant. Det er noget af det, der virkelig har hjulpet."Ifølge den succefulde direktør, der står i spidsen for Siteimprove, der årligt oplever en omsætningsvækst på 50 procent, er der flere ting, man som virksomhed kan gøre.En ting er i hvert fald klart for Morten Ebbesen:"Man skal gøre en indsats," som han siger.Han har tre gode råd til de virksomheder, der bøvler med at få besat deres stillinger."Man skal gøre det samme, som man skal gøre over for en kunde: Man skal sørge for at holde sig relevant. Fortæl om de tekniker og udviklingsværktøjer, som I bruger og fortæl om hele miljøet i virksomheden og i afdelingen. Vi har et bryggeri, vi har en kæmpe fredagsbar og vi har masser af sociale begivenheder. Fortæl om alle de ting, der tiltrækker de eksisterende medarbejdere til jeres virksomhed.""Mit råd nummer to er at være synlig ved forskellige events. Det kan hurtigt blive en kamp. Der er jo kun så og så mange udviklere i København, men vi er lykkedes med at tiltrække udviklere fra udlandet.""Dediker ressourcer til det. Vi har som sagt to rekrutteringskonsulenter ansat, som ikke laver andet end at spejde efter nye talenter på universiteterne. Det kræver også noget. Det er måske sværere for en mindre virksomhed at gøre, men så kan man måske bruge et rekrutteringsbureau. Det er sjældent, kandidaterne kommer af sig selv via stillingsopslag. Man skal rundt og prikke de gode."Siteimprove har sat sig et mål om at øge omsætningen med 50 procent om året frem mod 2020. I næsten samme tempo som omsætningen vokser, stiger antallet af medarbejdere også.Virksomheden beskæftigede ved nytårsskiftet 381 medarbejdere. Det er knap 50 procent flere end i 2015.