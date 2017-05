Japansk spilgigant trækker sig helt ud ad IO Interactive - vinker farvel til 300 millioner kroner

Det japanske firma Square Enix skiller sig nu af med det dansk-stiftede spilfirma IO Interactive.

Den japanske ejer af det dansk-stiftede spilfirma IO Interactive skiller sig nu af med firmaet, som det opkøbte i 2009.Det oplyser den japanske spiludvikler Square Enix i en børsmeddelelse Danske IO Interactive opnåede i sidste årti stor succes med spilserien Hitman, der indtil videre består af seks spil og som desuden er blevet filmatiseret.Men Square Enix oplyser, at selskabet i fremtiden vil fokusere sine ressourcer på en række andre spil-studier."For at maksimere den fremadrettede kundetilfredshed og markedspotentiale, vil vi fokusere vores ressourcer og energi på kerne-forretninger og -studier. Derfor må virksomheden desværre meddelse, at den har besluttet sig for at trække sig fra IO Interactive," lyder det fra den japanske spiludvikler i børsmeddelelsen.I meddelelsen til børsen oplyser Square Enix desuden, at beslutningen om at skille sig af med IO Interactive betyder, at virksomheden forventer et ekstraordinært tab på 4.898 millioner yen eller lige knap 300 millioner danske kroner.I 2004 blev virksomheden solgt til den britiske spilproducent Eidos for 256 millioner danske kroner, og i 2009 blev IO Interactive overtaget af japanske Square Enix.IO Interactive er stiftet af danskerne David Guldbrandsen, Kristian Hvidberg, Jacob Andersen, Jesper Jørgensen, Martin Pollas, Rasmus Kjær og Janos Flösser.Computerworld kunne onsdag fortælle, at sidstnævnte er blevet seniorpartner i den nyetablerede venturekapitalfond Promentum Equity Partners, der skal investere i danske tech-iværksættere.