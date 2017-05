Siteimproves succesrige direktør: Derfor har det været en kæmpegevinst at tage en kapitalfond ind i ejerkredsen

For Morten Ebbesen og Siteimprove har det været en positiv oplevelse at have en kapitalfond i ryggen. Det har skabt respekt og givet mulighed for at drage nytte af en masse erfaringer.

Interview: En kapitalfond i ryggen giver respekt i udlandet, men man skal ikke have opbakning udefra, før man er parat til det. Sådan lyder rådet fra Morten Ebbesen, der er direktør for Siteimprove. I 2015 fik den vildtvoksende virksomhed den amerikanske kapitalfond Summit Partners med ombord.

Skal man have noget gjort, kan man lige så godt gøre det selv.



Vendingen hænger fast hos de fleste, og derfor er det heller ikke alle, der er lige begejstrede for tanken om, at folk udefra kommer og blander sig i forretningen.



Hos Siteimprove er direktør Morten Ebbesen dog glad for, at selskabet i 2015 fik den amerikanske kapitalfond Summit Partners ombord.



Kapitalfonden købte for 375 millioner kroner 26 procent af Siteimprove, der producerer software, som fejlfinder og rydder op i døde links.





"Lad vær med at hente penge ind, før det er nødvendigt og lad vær med at bruge alle pengene med det samme." Morten Ebbesen, direktør i Siteimprove

"Du bliver lige løftet en tand op i helikopteren, når vi snakker strategi og udsyn. Sådan en kapitalfond har investeret i en masse andre tech-virksomheder, og summen af alle de erfaringer sidder den inde med. Folkene ved, at der er nogle af de andre virksomheder, der har haft et problem før, og hvordan de løste det. Det netværk, de skaber via deres investeringer, er helt uvurderligt," siger Morten Ebbesen.Det er ikke kun erfaringerne, som en kapitalfond bidrager med til en virksomhed. For Siteimprove har man kunnet mærke tydelig forskel på modtagelsen i udlandet.Morten Ebbesen kan mærke, hvordan det giver anseelse i udlandet, at en kendt kapitalfond tror på ens virksomhed."Det skaber generelt også noget respekt, at en så respekteret kapitalfond som Summit Partners har investeret i ens virksomhed. Det åbner nogle døre," siger han."Folk tænker, at vi ikke kan være helt tovlige"Hvis vi skal blive i de fortærskede vendinger, så siger man også, at det er ham med pengene, der bestemmer.Sådan kan det også opleves, når en kapitalfond vil blande sig og sætte sit præg på en virksomhed. Det vidste man hos Siteimprove. Derfor solgte man blot en fjerdedel af butikken til Summit Partners."Det har været vigtigt for mig, at vi bevarede den entreprenante tilgang, som vi havde og ikke fik en stor corporate selskabsstruktur. Det var også derfor, vi kun ville sælge 26 procent," forklarer Morten Ebbesen.Han tror på, at det er sundt for en virksomhed, at tage det roligt og give sig god tid, inden man lader skrubsultne kapitalfonde vælte ind på kontorerne."Først gang vi fik en investor ind, var efter 12 år. Det vil sige, at indtil da havde vi klaret os selv uden gæld og bare ved at vokse, når vi havde penge til det. Det vil sige, at vi har haft 12 år til at udvikle vores særlige kultur. Det kan en ejerandel på 26 procent hos en kapitalfond ikke ændre på."Netop de 12 år er i følge Morten Ebbesen nøglen til, hvorfor samspillet med Summit Partners er blevet en succes. De første mange år klarede Siteimprove nemlig sig selv.Det betød, at da man var klar til at tage investorer ind, var det en moden virksomhed, der kunne byde de interesserede kapitalfonde på kaffe.Netop modningsprocessen havde også givet Siteimprove en nødvendig tyngde. Tålmodighed er derfor Morten Ebbesens bedste råd til andre virksomheder."Jeg synes, at det har været helt perfekt at vente og være tålmodig og så vokse i det tempo, man har råd til. Det giver altså også et andet forhold til penge," siger han og fortsætter:"Lad væremed at hente penge ind, før det er nødvendigt og lad være med at bruge alle pengene med det samme. Voks i stedet forstandigt, så organisationen kan følge med, og kassen ikke tømmes fuldstændigt."