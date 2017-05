Jacob Wandt stiftede e-conomic, men i dag er virksomheden hans konkurrent: Der er brug for nytænkning på markedet

Interview: Skaberen af regnskabsprogrammet E-conomic har stiftet en ny virksomhed, der vil erobre markedet for lønsystemer.

Zenegy gik i luften for knap tre måneder siden, og ifølge Jacob Wandt har virksomheden i dag mere end 500 kunder.

Den danske stifter af regnskabsprogrammet E-conomic, Jacob Wandt, vil nu erobre markedet for lønsystemer.Den danske iværksætter valgte tidligere på året at træde ind som partner- og medstifter i det danske løn-firma Zenegy, der sidste år blev grundlagt af den tidligere forretningsdirektør i E-conomic, Jes Tækker Stemann Brinch.Men dermed kaster Jacob Wandt sig også ud i et bemærkelsesværdigt opgør mod den virksomhed, som han selv stiftede.For Zenegys største konkurrent er Bluegarden, der har den tidligere E-conomic-dirketør Mogens Elsberg som administrerende direktør.Og tidligere på året blev blev Bluegarden opkøbt af norske Visma, der i dag også ejer E-conomic og i dag hedder Visma E-conomic.Vismas opkøb af Bluegarden mangler dog stadigvæk endeligt at blive godkendt af Konkurrencestyrelsen, men det ventes at styrelsen senest til sommer vil være klar med en afgørelse."Det er selvfølgelig en pudsig situation, at vi nu står overfor hinanden som konkurrenter. Det var ikke noget, som vi havde set komme, da Zenegy blev stiftet. For jeg følger jo stadigvæk E-conomic og jeg føler stadigvæk en stolthed for virksomheden. Men det er klart, at E-conomic-tiden også kommer mere og mere på afstand. Det var ét kapitel, og nu er jeg startet på et nyt med Zenegy," siger han."Nej, det er det ikke. Det er det simpelthen ikke. Vi kaster os ud i det her projekt, fordi vi mener, at markedet for lønsystemer har stået stille gennem en årrække. Derfor er der brug for alternativer til de andre spillere på markedet. Jeg vil ikke 'vores konkurrenter, men jeg tror, at det er sundt for markedet, at der er alternativer til Visma.""Der er jo en grund til, at opkøbet af Bluegarden skal godkendes af Konkurrencestyrelsen. Men nej, jeg mener ikke, at Vismas køb af Bluegaarden er usundt for markedet. Jeg mener dog, at det vil være usundt, hvis Visma helt støvsuger markedet for konkurrenter," siger han.Det er Jacob Wandt forhåbning, at Zenegy kan tilbyde fornyelse på et marked, der ifølge ham har er ramt af stilstand."Din lønseddel i dag ser ikke meget anderledes ud, end den gjorde for 20 år siden," forklarer han.Men ifølge Jacob Wandt forsøger Zenergy at nytænke lønsedlen.Eksempelvis tilbyder Zenegy en app, hvor medarbejderen via en app får adgang til deres lønseddel i en helt ny og mere interaktiv form."Hvis du bruger appen kan du eksempelvis få et samlet overblik over din samlede pensionsindbetalinger, og hvor meget du har betalt i skat. Du kan også indberette dine kørselsfradag og dine feriedage i appen," siger han.Derudover tilbyder Zenegy også en åben API, der gør, at andre økonomisystemer har fri adgang til integrere Zenegy i deres løsninger.En af de økonomisystemer, der var valgt at gøre brug af den mulighed er netop E-conomic.Og Jacob Wandt forventer ikke, at E-conomics opkøb af Bluegarden betyder, at den integration vil forsvinde."Der er jo ingen tvivl om, at E-conomic i fremtiden vil synes, at det er sjovere at integrere med Bluegarden, men jeg tror ikke, at det betyder, at de vil droppe integration med hverken Zenegy eller Danløn. De har jo naturligvis et ansvar overfor deres mange kunder, som bruger andre lønsystemer," siger han.