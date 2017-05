OneDrive bliver bedre til at synkronisere filer med længe savnet funktion

Microsoft giver OneDrive-skyen en kærlig hånd med nye "On Demand"-filer i den næste store opdatering, Fall Creator Update.

Microsofts Cloud Storage-løsning OneDrive mistede i inden Windows 10 evnen til at vise placeholder-filer på dit skrivebord, uden nødvendigvis at hente hele filen ned fra skyen, men den funktion kommer nu - næsten - igen i den kommende Windows 10 Fall Creator Update.Funktionen kaldes OneDrive On-Demand, og blev annonceret ved årets Build-messe i Seattle.Funktionen bunder i at dine synkroniserede OneDrive-mapper nu viser alle filer - og ikke kun de hentede filer - og straks hente dem ned, når du har brug for at åbne dem.Det burde spare dig for en masse plads på din computers diskdrev.I den kommende opdatering vil File Explorer få en ny række ikoner ud for filer i OneDrive-synkroniserede mapper, der indikerer filens status. Har du kort forinden haft filen åben, ligger filen på din harddisk, men kun i en periode.Et sky-ikon indikerer, at filen kun ligger i skyen, og har du brug for ofte at have adgang til en bestemt fil - også offline - kan du klikke på ikonet og aktivt downloade den for bestandigt.Det samme kan du gøre med hele mapper, hvis du eksempelvis har brug for at gemme alle dine billeder på computeren.Microsoft forklarede også, at filer automatisk bliver hentet ned, hvis systemet forventer, at du snart vil bruge det. Det kan blandt andet ske via Microsoft Graph, der ved, hvis du har benyttet en bestemt PowerPoint-fil på din telefon.Filen vil derefter blive hentet ned på din computer, så du kan arbejde videre med den uden ventetid.Funktionen OneDrive On-Demand bliver en del af den kommende Fall Creator Update, der forventes at udkomme til september.Microsoft løftede også sløret for en række andre, nye funktioner som eksempelvis Remix Studio, en revideret Movie Maker på steroider samt bedre overblik over dine tidligere handlinger i Windows og på andre enheder via TimeLine.