Nyt design til Windows 10: Med tiden vil dit skrivebord og dine apps komme til at se fuldstændig anderledes ud

Stifinder - Som det måske en dag vil se ud med Fluent Design System. Foto: Microsoft.

Microsoft har officielt løftet sløret for sit nye designsprog, som kodegiganten opfordrer udviklere til at tage til sig i fremtidige Windows 10 apps.Det skete til Microsofts store udviklerkonference Build i Seattle, der fandt sted i sidste uge.Navnet for designsproget er Fluent Design System, og gik tidligere under navnet Project Neon, da det stadig blev testet i Microsofts beta-program, Windows Insider.Det nye designsprog bliver en del af den kommende Fall Creator Update, der vil udkomme til september i år.Fluent Design System er den første egentlige efterfølger til Microsofts Metro Design-retningslinjer, om selskabet udgav i forbindelse med Windows 8.Størstedelen ved det nye designsprog er gennemsigtige "glas-flader" og gradueringer i farver og slørede effekter, lidt i stil med Aero-overfladen i Windows Vista og 7.Andre steder ligner faner, programmer og apps papir-stykker med tekst.Fluent Design System skal dog ikke tvinges ud på alle apps og programmer, men vil gradvist blive introduceret i systemet for ikke at virke anmassende, fortæller en Microsoft-talsmand til Computerworlds udsendte.Dette er formodentligt en lære fra Metro-tiden, hvor mange designere hadede Metro-stilen med store firkantede felter i solide farver.Billederne herunder er klippet ud fra Micosofts design-video, og lokker med en radikalt ændret stifinder.Microsofts Joe Belfiore var selv på scenen i dag til at præsentere Fluent Design System og fortalte, at design-linjerne vil være at finde i Microsofts egne Windows-apps og i Windows 10-brugergrænsefladen i forbindelse med Fall Creator Update, der udkommer til september.Designlinjerne vil også være at finde i Microsofts andre apps på iOS og Android i løbet af året.Vil du allerede nu se nogle eksempler på Fluent Design System, kan du blive en del af Windows Insider, hvor flere apps, heriblandt Groove-musikafspilleren - har modtaget små, men tydelige designændringer.Som udvikler kan du læse mere om Fluent Design System her.