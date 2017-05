iTunes, Ubuntu og SUSE Linux kan snart hentes i Windows Store

Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at verden var af lave: Microsofts ærkefjende, Apple, lancerer iTunes i Microsofts app-butik sammen med Ubuntu og SUSE Linux

Apple er på vej med en Windows Store-version af sit iTunes-program til Windows 10.Det annoncerede Microsoft på selskbaets årlige udviklerkonference i Seattle, der blev afviklet i sidste uge.Microsoft fortalte her, at selskabet samarbejder med Apple for at få iTunes til butikken hurtigst muligt, og imens det lyder som en mindre nyhed, så er iTunes en af de mest efterspurgte apps i Microsofts app-butik.Ligeledes er det endnu et bevis på, at de to kodegiganter ikke er så fjendtligt indstillede over for hinanden som tidligere.På scenen under konferencens to keynotes blev iPhonen gentagne gange taget frem og anvendt til fremvisning af en ny app eller funktion. Microsoft var også på scenen ved Apples iPad Pro-lancering sidste år.Og Microsoft har brug for app-tilslutning fra de store spillere for at få gang i selskabets app-butik.Spotify lovede for nylig, at selskabet endelig vil tilslutte sig platformen og udsende en Windows Store-app, og på scenen annoncerede også SAP og AutoDesk at være på vej med nye apps til butikken.Omvendt ser det værre ud for muligheden for Google Chrome. Før en Chrome-app vil kunne være at finde i butikken - såfremt Google ønsker det - skal Google ændre en del i Chromes kode for at leve op til Microsofts strenge krav.Appen fra Apple var ikke den eneste nyhed, som Microsoft kunne vise frem på scenen. Både Ubuntu, SUSE Linux og Fedora, alle Linux-distributioner, vil snart kunne hentes direkte ned fra Windows Store.Det betyder, at du nemt kan afvikle Linux-applikationer fra en hvilken som helst Windows 10-enhed.Linux-versionen afvikles i et virtuelt miljø, men med de samme kommandolinje-funktioner, som du vil have haft i en fuld version.De nye Linux-distroer er en klar håndsstrækning til udviklere og programmører, som enten har brug for eller foretrækker Linux til visse opgaver.