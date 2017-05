Morgen-briefing: Pas på mystiske mail og links i dag - kæmpe hackerangreb stadig i gang / Danske Uber-chauffører præsenterer ny kørselstjeneste mandag / Dit NemID-papkort bliver snart suppleret med en app

Pas på mystiske mail i dag - kæmpe hackerangreb stadig i gang. Danske Uber-chauffører præsenterer ny kørselstjeneste mandag. Delebilsappen Drivr gået konkurs. Dit NemID-papkort bliver snart suppleret med en app. Computerworld senere i dag.

Computerworld ønsker godmorgen. Her kommer mandagens overblik over it-nyhederne.Efter weekendens meget omfattende cyberangreb, advarer både danske politi, Europol og andre mod at klikke på mystiske mail eller links mandag morgen.Fredag blev en ransomware-kode udløst i flere end 200.000 mennesker verden over, hvor filer blev låst og krypteret på vigtige systemer.Organisationer i blandt andet Tyskland, Spanien, Kina, Rusland og Indien er blevet ramt.Det fik blandt andet Renault til at lukke ned for en række fabrikker for at forhindre, at virussen spredte sig til andre dele af organisationen.Ifølge Europol har kun få valgt at betale de opkrævede løsepenge, og Europol er ifølge Washington Post faktisk usikker på, hvad motivet har været."Normalt er ransomware-angreb designet til at være omsætnings-kilder, men i dette tilfælde er løsepengenes størrelse ret lav," lyder det undrende fra Europol-talsmand Jan Op Gen Oorth.En række tidligere Uber-chauffører præsenterer i dag deres egen version af kørselstjenesten i København.Ifølge Business vil den nye kørselstjeneste fungere gennem den oprindelige internationale app, som dog muligvis skal opdateres.Uber lukkede i april i Danmark, og selskabet afviser, at Uber formelt genopstår i Danmark med initiativet. De københavnske chauffører holder pressemøde 11:30.Delebils-appen Drivr - der blev sat i verden for at udfordre Uber - er gået konkurs og drejer nøgle om for hele butikken med et samlet underskud over selskabets fem års levetid på 34 millioner kroner.Ifølge selskabet blev app'en ellers anvendt i 5.000 byer i 50 lande."Driften har aldrig været overskudsgivende i Drivr, og selskabet har været afhængig af midler fra investorer. Men da ingen investorer længere har villet kaste penge i selskabet, har ledelsen i samarbejde med investorerne set sig nødsaget til at trække stikket til selskabet," siger kurator og advokat Nicolai Dyhr til Finans.dk Finansdanmark er på vej med en app, der skal kunne erstatte papkortet med NemID-koder, som alle voksne danskere slæber rundt på.Ifølge Ritzau bliver den digitale mobilløsning dog ikke en fuld erstatning, da de offentlige myndigheder indtil videre fortsat vil sværge til papkortet. Det betyder, at det digitale kode-kort i første omgang ikke vil kunne anvendes, når man skal logge ind på offentlige myndigheders websites.Det digitale kodekort vil være klar til lancering om et års tid. Det vil fulgt af af en navneændring, i det NemID inden 2020 vil skifte navn til MitID.Computerworld er netop kommet hjem fra Microsofts store udviklerkonference Build 2017, der i den forgangne uge blev afholdt i Seattle, USA.Senere i dag samlet vi op på konferencen og fortæller om nogle af de spændende nyheder, som Microsoft løftede sløret for.Vi kigger også på Intels splinternye division, som får til opgave kun at arbejde med kunstig intelligens, ligesom du vil kunne læse mere om weekendens store hackerangreb.Så stay tuned.