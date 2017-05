Europol undrer sig over motivation for kæmpe hackerangreb

Weekendens globale hackerangreb fortsætter mandag, og systemer verden over er ramt af den såkaldte "wannacry"-ransomware. Europol undrer sig dog over hackernes motivation, da løsesummen er lille, og få betaler.

Annonce:



Annonce:

Jan Op Gen Oorth.

Hundredetusinder af it-systemer verden over er fortsat ramt af det enorme ransomware-angreb, der begyndte i weeekenden.Myndigheder, organisationer og private netværk i mere end 150 lande er ifølge The Washington Post blevet inficeret med ransomware-typen "wannacry", der bruger det lækkede NSA-exploit "EternalBlue" til at få adgang til ældre Windows-systemer.Politimyndigheder efterforsker stadigvæk angrebet, og hos Europol undrer man sig over hackernes motivation.Løsesummmen er nemlig kun på beskedne 300 amerikanske dollar, og mange ofre har offentligt afvist at betale."Motivationen er fortsat uklar. Ransomware-angreb er normalt designet til at være indtægtskilder, men i dette tilfælde var løsesummen forholdsvist lav," siger Europol-talspersonDet omfattende hackerangreb har kunnet lade sig gøre på grund af de Windows-sårbarheder fra NSA, som gruppen "Shadow Brokers" for nylig offentliggjorde.Kort efter offentliggørelsen patchede Microsoft de nyere Windows-versioner, men ikke supporterede udgaver som Windows XP og Windows Server 2003 er forblevet sårbare.Det har hackerne udnyttet med Wannacry, og derfor har Microsoft taget konsekvensen og udsendt et patch til de aldrende styresystemer, der ellers ikke længere understøtes officielt."Det var smertefuldt at se virksomheder og personer ramt af sådan et angreb. På grund af de potentielle konsekvenser for vores kunder og deres forretninger, valgte vi at foretage sikkerhedsopdateringen," hedder det i et blogindlæg fra Microsoft.