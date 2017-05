Uber-konkurrent og Google slår sig sammen om selvkørende biler

Kørselstjenesten Lyft har for alvor meldt sig ind i kampen om at få selvkørende biler på vejene. Selskabet har indgået en aftale med Google-projektet Waymo om at udvikle og kommercialisere teknolgien

To af Ubers stærkeste konkurrenter på markedet for selvkørende biler har slået sig sammen.Kørselstjenesten Lyft har ifølge New York Times indgået en aftale med teknologivirksomheden Waymo, der udvikler selvkørende biler under googles paraplyselskab, Alphabet.Waymo har for nylig anklaget Uber for at bruge stjålne handelshemmeligheder til at udvikle selvkørende biler, og samarbejdet med Lyft intensiverer kampen om det, der antages at blive et særdeles lukraftivt marked."Waymo har den bedste teknologi på selvkørende biler, og samarbejdet vil sætte fart på vores delte vision om at forbedre liv med verdens bedste transport," hedder det i en pressemeddelelse fra Waymo.De to virksomheder er indtil videre yderst sparsomme med detaljer om samarbejdets karakter.Men det er ganske givet, at Lyft skal binde Waymos teknologi sammen med offentligheden, og Waymo er da heller ikke det første selskab, Lyft indgår samarbejed med på området for selvkørende biler.General Motors, der er stor-investor i Lyft, indgik sidste år en aftale om på sigt at bruge Lyfts kunde-netværk til at teste selvkørende Chervolet-biler.