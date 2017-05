Microsoft: USA bærer skylden for weekendens enorme ransomware-angreb

Weekendens store ransomware-angreb bør være et wakeup-call for alle, mener Microsoft, der mener, at amerikanske myndigheder er skyld i angrebet.

De amerikanske myndigheder bærer en stor del af ansvaret for, at at weekendens store ransomware-angreb overhovedet kunne gennemføres med så stor kraft, som det blev tilfældet.Sådan lyder det fra Microsofts chef-jurist, Brad Smith, i en blogpost med titlen ‘The need for urgent collectice action to keep people safe online: Lessons from last weekes cyberattack.'Angrebet med ransomwaren WannaCry eller WanaDecryptor udnytter en sårbarhed i ældre versioner af Windows. Oplysninger om sårbarheden blev stjålet fra en database med en cache af hackingværktøjer, som det amerikanske sikkerhedsagentur, NSA, har haft liggende.Angiveligt er oplysningerne blevet stjålet af hacker-gruppen Shadow Brokers. Det menes, at WannaCry desuden bygger på et af NSA's egne hackerværktøjer, EternalBlue, der anvendes til blandt andet at overtage kontrollen over ældre Windows-computere.For Microsoft er det et tydeligt tegn på, hvad der sker, når myndigheder registrerer sårbarhederne. Brad Smith skriver, at det et mønster, som Microsoft er begyndt at se."Gentagne gange er sårbarheder, som myndigheder har registreret, blevet lækket til offentligheden. Vi har set sårbarheder, som CIA har registreret, dukke op på WikiLeaks, og nu har denne sårbarhed, som er blevet stjålet fra NSA, ramt kunder over hele verden," skriver Brad Smith.Han sammeligner situationen med det for mange utænkelige scenarie, at kriminelle ret nemt kunne stjæle konventionelle masse-ødelæggelsesvåben som for eksempel Tomahawk-missiler fra den amerikanske hær"Dette seneste angreb er et eksempel på en helt utilsigtet, men foruroligende - forbindelse mellem de to mest alvorlige cyber-trusler i verden i dag: Nationale handlinger og organiseret kriminalitet," skriver Brad Smith.Budskabet ligger godt i tråd med, at Microsoft i februar opfordrede til formuleringen af en ‘digital Geneve-konvention,' der skulle klarlægge fremgangsmåder og håndtering af sårbar data lande og organsationer imellem.Her foreslog Microsoft blandt andet, at myndigheder meldte oplysninger om sårbarheder til leverandørerne fremfor at gemme data selv.Microsoft udsendte iøvrigt allerede 14. marts en sikkerhedopdatering, der lappede den pågældende sårbarhed - men kun i nyere computere.Selskabet udsendte i weekenden en splinterny patch til de ældre computere - Windows XP, Windows Server 2003 og Windows 8.Ransomware-angrebet menes at have ramt mindst 100.000 organisationer i 150 lande - blandt andet det britiske sundhedssystem og Renault, der lukkede flere fabrikker helt ned i weekenden for at undgå, at problemet skulle sprede sig.Du kan læse Brad Smiths blogpost her: