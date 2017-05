Dugfriske tal fra det boomende cloud-marked: Disse cloud-services bruger vi flest penge på

Cloud-markedet fortsætter himmelflugten, viser dugfriske tal. Der er dog stor forskel på situationen i de forskellige dele af cloud-markedet.

Det kan godt være, at det efterhånden er ved at være et par år siden, at cloud computing toppede på hype-barometeret, og at det i 2017 snarere er kunstig intelligens og machine learning, der er samtaleemnet i it-industrien.Men cloud-markedets økonomiske muskler er kun vokset i de senere år - og den vækst fortsætter for uformindsket styrke.Det skyldes ikke mindst, at markedet er modnet både hvad angår leverandører, løsninger og kunder.I dag finder man eksempelvis meget få danske virksomheder, der melder ud, at cloud ikke er relevant.I stedet handler det om at finde ud af, hvordan cloud bedst muligt kan styrke virksomheden på it-fronten.Den udvikling betyder også, at der investeres flere og flere penge i cloud-services. Det viser helt nye tal fra analysefirmaet Gartner.Det drejer sig konkret om det globale marked for public cloud services - og det inkluderer altså ikke private og hybrid cloud.Gartners opgørelse viser, at der i 2016 blev omsat for 209 milliarder dollars - omkring 1,4 billioner danske kroner - på det globale marked for public cloud services.Det tal vil i 2017 stige til omkring 1,7 billioner danske kroner, og i 2020 vil omsætningen være på hele 2,6 billioner kroner.Software as a services (SaaS) udgjorde den største del af public cloud-markedet i 2016, mens også cloud business process services (BPaaS) og infrastructure as a service (IaaS) klarer sig godt.Det interessante er så, at især IaaS-delen vil vokse frem mod 2020, hvor IaaS sammen med SaaS vil være de to største cloud-markeder.Den forventede udvikling kan du se i Gartners opgørelse herunder: