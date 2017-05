Dansk fiber-komet skovler penge og kunder ind: Sådan er krise blevet vendt til massiv fremgang

Foto: Anders Engelbøl.

Interview: Nianet har som et af de få danske fiberselskaber knækket koden til at vokse både på top- og bundlinje. Her fortæller administrerende direktør Rasmus Helmich om Nianets hemmelighed.

"Jeg kom ind i en forretning, der økonomisk set hang lidt i laser og så handlede det om at prøve at rette skuden op igen."

Rasmus Helmich er administrerende direktør i Nianet.

"Vi skal holde os til de produkter, der er vores kerneprodukter og ikke lade os friste af at ville sælge flere ting til kunderne, bare fordi det også er noget, man kunne overveje."

"Det er ikke sådan, at erhverv er et mere lukrativt marked end privat, for det er et mere komplekst marked, og der stilles højere krav, men pointen er, at nogle af de andre i markedet har et meget bredt fokus."

"Vi har haft et benhårdt fokus på at skabe volumen i forretningen, men uden at gå for meget på kompromis med prisen."

Da Computerworld i sidste uge gennemgik en stribe danske fiberselskabers årsregnskaber, gjorde især Nianet sig bemærket.Det er nemlig det eneste af seks nævnte selskaber i artiklen, der rent faktisk kan fremvise et plus på bundlinjen i det seneste regnskab.Og ikke nok med det: Nianet har en imponerende vækst på alle væsentlige parametre i regnskabet og realiserede i 2016 selskabets bedste resultat nogensinde.Nianets omsætning steg således i 2016 til næsten 345 millioner kroner fra 297 millioner i 2015.Driftsresultatet i det nye regnskab er samtidig mere end fordoblet i forhold til året før, så det nu ligger på 34 millioner kroner. Det afspejler sig også i årets resultat efter skat, der lander på et plus på 18,5 millioner kroner.Samtidig havde Nianet i 2016 en kundefremgang på mere end 50 procent i forhold til året før.Går vi nogle år tilbage, var situationen i Nianet en helt anden, og økonomien var alt andet end prangende.Vi har derfor spurgt administrerende direktør i Nianet, Rasmus Helmich, hvad Nianets hemmelighed er? Hvordan er krise blevet vendt til massiv fremgang på både top- og bundlinje?"En stor del af det handler om fokus," lyder det fra Rasmus Helmich."Jeg blev ansat i 2009, og da var opgaven at lave en turnaround af forretningen. Jeg kom ind i en forretning, der økonomisk set hang lidt i laser og så handlede det om at prøve at rette skuden op igen.""Det, der er foregået, er, at vi har fokuseret benhårdt på vores kerneprodukter og kerneområder. Vi har fokuseret der, hvor vi mener, at vi har en berettigelse i markedet," fortæller Nianets direktør.Han uddyber, hvad det vil sige at fokusere:"Det vil sige, at der har været skåret til benet og snævret ind i forhold til produktsortimentet. VI fokuserer på de produkter, der er direkte sammenhængende med der, hvor vi investerer vores penge.""Vi investerer i fiberinfrastruktur og i datacentre, og så fokuserer vi på, at de produkter, vi leverer i markedet, skal benytte sig af de aktiver, vi har investeret i."Rasmus Helmich forklarer, hvordan Nianet omvendt kunne risikere at sprede sig for meget:"Det kunne eksempelvis være nærliggende at lave telefoni til de erhvervsvirksomheder, vi også sælger fiber til. Vi kunne også arbejde med konsulentydelser og rådgivning, lave lokalnetværk eller andre ting.""Men vi har valgt at sige, at selvom det er relaterede ydelser, skal vi holde fokus i forretningen for at sikre maksimal effekt af vores investeringer. Vi skal koncentrere os om et smallere produktsortiment."Nianets kerneprodukt er i dag fiberbaseret adgang til internettet og lukkede netværk for erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder.Nianet råder over samlet set 100 kilometer fibernetværk i Danmark og er ejet af 14 energiselskaber fordelt over hele landet, mens hovedkontoret ligger i Glostrup.Nianet er en ren erhvervsforretning, og det, mener Rasmus Helmich, også har en betydning i forhold til selskabets resultater. Det handler nemlig igen om at have et klart fokus."En række af de andre selskaber har også erhvervsforretninger - men de har så også privatforretninger.""Det er ikke sådan, at erhverv er et mere lukrativt marked end privat, for det er et mere komplekst marked, og der stilles højere krav, men pointen er, at nogle af de andre i markedet har et meget bredt fokus.""Vi er en meget fokuseret forretning, og jeg mener, at der er en meget stor grad af sandhed i, at der er behov for en fokuseret indsats.""Vi skal holde os til de produkter, der er vores kerneprodukter og ikke lade os friste af at ville sælge flere ting til kunderne, bare fordi det også er noget, man kunne overveje."Nianets direktør fremhæver samtidig, at et meget klart fokus også gør det lettere at sikre, at medarbejderne er med på strategien i virksomheden."Alle medarbejdere her har vidst, hvad de skulle, og hvad formålet var. Vi sørger for en meget høj transparens her i firmaet, så alle ved, hvor vi tjener penge, og hvordan vi tjener penge - og hvad det er for en købmandsforretning, vi driver, når det kommer til stykket.""Jeg bruger meget krudt på at sikre, at alle kan relatere deres daglige arbejde til det projekt, der er, og det fokus, vi har."Nianets regnskaber er også interessante, fordi det er meget tydeligt, at vækst på toplinjen også resulterer i tilsvarende gode resultater på bundlinjen.Med andre ord skraber Nianet ikke bare flere kunder ind - selskabet tjener også gode penge på de varer, der sælges."Vi har haft et benhårdt fokus på at skabe volumen i forretningen, men uden at gå for meget på kompromis med prisen," forklarer Rasmus Helmich."Vi har selvfølgelig sikret os, at vi har en konkurrencedygtig pris, men i takt med, at vi er vokset, har vi så også øget effektiviteten. Vi bliver bedre og bedre til det, vi gør, jo flere gange, vi gør det.""Vi har samtidig fokuseret behårdt på at levere til virksomheder, som vi kunne bygge billigt og effektivt netværk ud til. Når nettet så vokser år for år, kommer vi hele tiden tættere på nogle nye virksomheder.""Så vi har gjort det på den måde frem for at fare ud og tage fat i virksomheder, der ligger andre steder, end vi gør," fortæller Nianets administrerende direktør til Computerworld.