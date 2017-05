Derfor ender danske it-projekter i kaos: Sådan får vi bugt med it-skandalerne

Mange af de offentlige it-projekter ender i kaos og skandaler af de stort set samme grunde. Her er opskriften på undgå dem.

Gennem de seneste 20 år har Danmark været vidne til en lang række it-skandaler, der tilsammen har kostet de danske skatteydere flere milliarder kroner.Og det er ofte de samme ting, der er gået galt i de nyere skandaler.Det mener professor på IT-Universitetet, Søren Lauesen, der er klar med det, som han kalder for et ‘udkast' til en rapport om skandalerne.Her har han gennemgået fem skandaleramte it-projekter og fundet frem til 36 såkaldte ‘diagnoser', der har været årsag til problemerne i de fem projekter.Det drejer sig om Den Digitale Tinglysning, Rejsekortet, PolSag, EFI samt Sundhedsplatformen.Søren Lauesens fem hovedkonklusioner er:- Projekterne identificerer ikke brugernes behov.- Projekterne beskriver ikke krav, der dækker brugernes behov.- Projekterne vil opnå alt på én gang.- Brugergrænsefladerne designes alt for sent.- Der opstår for mange overraskelser, når forskellige systemer integreres.I en meddelelse peger Søren Lauesen på Sundhedsplatformen som et eksempel på et projekt, der gik galt, fordi det gabte for vidt fra første spadestik.Projektet blev sat i drift med en pilottest på to forskellige hospitaler med i alt 8.000 brugere, hvilket ifølge Søren Lauesen var alt for mange."Man skulle have lavet en pilottest med én eller to afdelinger, hvor man kunne have fundet ud af, hvad der var svært, og hvad man skulle gøre ved det, for så kunne man have holdt brugerne i hånden og hjulpet dem igennem. Det kan man ikke med flere tusinde brugere," siger han.Ifølge professoren rammes mange it-projekter i det private erhvervsliv iøvrigt af de samme problemer.Her er man til gengæld meget bedre til at lukke de fejlagtige it-projekter ned, inden de for alvor begynder at udvikle sig.Her er det offentlige meget mere tilbøjelig til at lade stå til og fortsætte, til det for alvor går galt med kæmpehavarier."Det gør man ikke i det offentlige på grund af for eksempel bevillinger, finanslov, eller at man er nødt til at holde en pæn facade. På de punkter kunne det offentlige godt lade sig inspirere," lyder det fra professoren.Rambøll konkluderede for et års tide siden desuden, at de offentlige chefer i store træk er en vigtig del af et usundt system, hvor det først og fremmest handler om at tørre ansvaret af sig og holde lav profil.Der har gennem årene været mange forskellige bud på, hvad der går galt i de offentlige it-projekter, men it-skandalerne er ikke stoppet af den grund.