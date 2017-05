Nianet-direktør efter bedste resultat nogensinde: Sådan får man det bedste ud af sine medarbejdere og sit selskab

Rasmus Helmich står i spidsen for det fremadstormende danske fiber- og datacenterselskab Nianet. Han er ikke i tvivl om, at topstyring er noget, der hører fortiden til.

"Jeg er af den overbevisning, at de medarbejdere, vi har ansat her i firmaet er selvstændigt tænkende individer, der selvfølgelig kan forstå det basale i at drive en forretning; nemlig at man skal tilføre noget værdi med det arbejde, man laver."

"Jeg skal først og fremmest bruge energi på at forklare, hvad vi skal og hvorfor og på at skabe forståelsen."

Rasmus Helmich er administrerende direktør i Nianet.

"Det har den effekt, at folk føler et stort ansvar, og at folk føler, at de får lov til at tage beslutninger - gode som dårlige."

"Jeg tror, at det er meget vigtigt, når man delegerer ansvar, at ens medarbejdere ved, at man er der, og at man er en form for sikkerhedsnet."

Hvordan er man egentlig en god administrerende direktør i en moderne it-virksomhed? Det har Rasmus Helmich, administrerende direktør i Nianet, et bud på.Og han har noget at have det i.Nianet stormer nemlig frem i disse år, både hvad angår antal kunder og de økonomiske resultater.Nianets resultater skyldes naturligvis langt fra kun den administrerende direktør, men fremgang (og tilbagegang) begynder og slutter meget hurtigt med direktørens ledelse."Både som type og som direktør er jeg meget tilgængelig og transparent i alt, hvad jeg foretager mig," siger Rasmus Helmich til Computerworld."Der er meget få hemmeligheder i denne her virksomhed - for ikke at sige slet ingen.""Jeg er af den overbevisning, at de medarbejdere, vi har ansat her i firmaet, er selvstændigt tænkende individer, der selvfølgelig kan forstå det basale i at drive en forretning, nemlig at man skal tilføre noget værdi med det arbejde, man laver.""Det tror jeg på, at alle kan, uanset hvilket niveau og hvilken funktion, de har, og derfor sørger jeg for i meget høj grad at have transparens og dialog med alle medarbejdere," fortæller Rasmus Helmich.Nianet-direktøren uddyber, hvordan man konkret sikrer denne transparens og dialog i Nianet:"Vi sørger for at fortælle, hvordan det går på kryds og tværs af alle afdelinger, så alle er orienteret. Og jeg sørger for at være tilgængelig. Min dør er aldrig lukket.""Den anden del er, at jeg deltager i meget i salgsarbejdet og i alle udbudsprocesser og arbejder tæt sammen med og på lige fod med alle de salgsmedarbejdere og account managerere, vi har. Det er hele arbejdet omkring kunderne og markedet - det er det, der er det vigtige.""Og den tredje del er, at jeg forsøger at uddelegere rigtig meget arbejde til de folk, der refererer til mig og som har personaleansvar og budgetansvar her i firmaet."Rasmus Helmich forklarer, at han er stor tilhænger af, at medarbejderne i Nianet har frie rammer i det daglige, og at man fra virksomhedens ledelses side viser dem tillid."Jeg skal først og fremmest bruge energi på at forklare, hvad vi skal og hvorfor og på at skabe forståelsen.""Når du forstår det, må du selv forsøge at koble det til dit arbejde. Jeg hjælper dig gerne, men jeg forsøger at delegere så meget ansvar ud som overhovedet muligt.""Det har den effekt, at folk føler et stort ansvar, og at folk føler, at de får lov til at tage beslutninger - gode som dårlige. Og det gør så selvfølgelig også, at jeg pålægger de folk, der refererer til mig, et stort ansvar."Rasmus Helmich er ikke i tvivl om, at netop denne måde at drive virksomheden på er en vigtig del af forklaringen på, hvorfor det går så godt i Nianet."Ellers ender man i en alt for topstyret situation, og jeg er helt sikker på, at jeg ikke har det rigtige svar på alting. Jeg er sikker på, at de folk, jeg har ansat, er dygtigere inden for de bestemte områder, de har ansvaret for, end jeg måtte være.""Ja, det vil det nok være. Du får naturligvis noget distance i en stor koncern kva, at døgnet kun har 24 timer, og at du derfor ikke har mulighed for at interagere med alle.""Men jeg mener ikke, at grundprincippet om at delegere og give ansvaret fra sig - og dermed lade være med at skulle være inde over alle beslutninger - har noget med skala at gøre. Det mener jeg sagtens, at man vil kunne i selv meget store virksomheder.""Jeg tror, at det er meget vigtigt, når man delegerer ansvar, at ens medarbejdere ved, at man er der, og at man er en form for sikkerhedsnet.""Man kan ikke bare slippe folk løs og så sige, at nu må de selv finde ud af det. Det er meget vigtigt, at man samtidig er der, og at de medarbejdere, man giver et ansvar, ved, at man stadig står bag dem og og støtter dem og bakker dem op.""Ellers bliver det en ansvarsfraskrivelse i stedet for en delegering, og det er ikke meningen. Mit ansvar forsvinder jo ikke, for jeg har stadig ansvaret for, at denne her forretning fungerer.""Det er ikke topstyring, det er deltagelse.""Man kan sige, at det i gåseøjne er nemt at lede en virksomhed, hvor det går godt, fordi det så kun er positive problemer, man har.""Men det var det samme, jeg gjorde, da vi skulle have virksomheden rettet op: Jeg sikrede, at hele virksomheden var klar over, at det, der er vigtigt, er at få nogle kunder ind i butikken. I sidste ende kan du ikke spare dig til succes - du skal ud og have fat i nogle kunder.""Derfor drejer det sig om at få alle til at forstå, hvordan vi kan lykkes med forretningen. Vi skal have nogle kunder, så vi kan betale vores regninger og tjene penge.""Det er klart, at sådan noget i begyndelsen kræver, at man har ærmerne lidt mere smøget op, og at jeg er mere med ude i fronten, fordi det skal gå stærkt, men jeg synes egentlig ikke, at det er så meget anderledes i dag. Det er stadig det fokus, vi har. Det er stadig det, vi minder hinanden om hele tiden.""Hvis ikke vi får kunder ind og formår at holde på dem, så ender vi bare tilbage, hvor vi startede," lyder det fra Rasmus Helmich.Nianet råder over et landsdækkende fibernetværk og har især et finmasket net i København, i trekantsområdet, Esbjerg og i Aarhus-området.Selskabet er ejet af 14 energiselskaber fordelt over hele landet, mens hovedkontoret ligger i Glostrup.Nianet realiserede i 2016 selskabets bedste resultat nogensinde. Nianets omsætning steg til næsten 345 millioner kroner fra 297 millioner i 2015.Driftsresultatet var samtidig mere end fordoblet, så det nu ligger på 34 millioner kroner. Det afspejler sig også i årets resultat efter skat, der lander på et plus på 18,5 millioner kroner.Samtidig havde Nianet i 2016 en kundefremgang på mere end 50 procent i forhold til året før. Virksomheden har i dag omkring 145 medarbejdere.