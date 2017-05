Gratis magasin: De 50 største danske it-succeser - med en samlet værdi på mere end 220 milliarder kroner

Computerworld hylder de danske it-succeser, som i de senere år er vokset ganske betydeligt. Vi har fundet de 50 mest værdifulde dansk-etablerede it-virksomheder, som samlet set er over 220 milliarder kroner værd og beskæftiger næsten 30.000 medarbejdere.

Annonce:



Computerworld hylder de 50 største dansk-etablerede it-succeser i en specialudgave af vores CIO.magasin.



Du kan læse magasinet gratis her

Danmark er et af verdens mest gennemdigitaliserede lande, og vi er naturligt nok hjemsted for en mange dansk-etablerede it-virksomheder.Alligevel kommer det nok bag på mange, at de 50 mest værdifulde danske it-succeser samlet set er mere end 220 milliarder kroner værd.Ikke desto mindre er det resultatet på bundlinjen i den opgørelse, som Computerworld nu kan præsentere.Men hvad det vil sige at være en dansk-etableret it-virksomhed?Computerworld har valgt den definition, at virksomhederne skal være etableret i Danmark. Virksomhederne skal også være startet fra grunden, og selskaberne skal desuden stadig eksistere.Til gengæld har vi valgt at definere it lidt bredt, så vi også inkluderer virksomheder, for hvem software spiller en væsentlig rolle for deres succes.Adgangskravet er desuden, at virksomheden har en værdi på cirka en halv milliard kroner.Listen over de største dansk-etablerede it-selskaber er altså sorteret efter deres nuværende værdi.Selskaberne er sorteret efter værdien ved seneste handel eller kapitaltilførsel, eller den er estimeret ud fra selskabernes regnskabstal.For de børsnoterede selskaber har Computerworld brugt markedsværdien pr. 31/12 2016.Vi har anvendt salgsprisen for for de selskaber, der er blevet solgt.For venturefinansierede selskaber er anvendt værdien ved den senest gennemførte kapitaltilførsel. For privatejede selskaber er værdien estimeret ud fra seneste regnskabstal ved at sammenligne med andre tilsvarende børsnoterede eller ventureejede virksomheder.