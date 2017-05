Morgen-briefing: Danmark er slet ikke forberedt på store it-angreb / WannaCry kan have forbindelse til Nordkorea / Københavnske Uber-chauffører lancerer Ubr City'

Danmark er slet ikke forberedt på store it-angreb. WannaCry kan have forbindelse til Nordkorea. Københavnske Uber-chauffører lancerer ‘Ubr City'. Sikkerhedsselskaber nyder godt af hackerangreb. Globalt salg af processorer stiger: Intel er klart størst. Senere i dag på cw.dk.

Godmorgen fra Computerworld. Her har du det daglige overblik over de hurtige it-nyheder tirsdag morgen.Det er mere held end forstand, at skaderne i Danmark har været relativt begrænset efter weekendens store hacker-angreb.Danmark mangler nemlig en central handlingsplan på it-sikkerhedsområdet. Det betyder, at vi står helt uforberedte, hvis det store angreb skulle ramme, skriver Politiken. "Min påstand er, at når vi bliver angrebet seriøst - og det, vi har set i weekenden, er ikke seriøst rettet mod vores vitale infrastruktur - er vi ikke klar til at imødegå truslen på et hensigtsmæssigt og strategisk niveau", siger John Foley, sikkerhedsstrategisk rådgiver i virksomheden Copits, til avisen.Weekeendens WannaCry-ransomware kan have forbindelse til Nordkorea, lyder det fra it-sikkerhedseksperter.De har fundet ligheder mellem tidlige versioner af WannaCry og et hacking-værktøj anvendt af den såkaldte Lazarus-gruppe, som man mener var involveret i det store hack af Sony for nogle år siden og som er forbundet til Nordkorea.Kaspersky Labs har skrevet denne blogpost om emnet: WannaCry and Lazarus Group - the missing link? To tidligere Uber-chauffører, Per Jakobsen og Lars Hjartbo, står bag den nye transport-tjeneste ‘Ubr City,' der som Uber er baseret på en app.Med tjenesten kan man få transporeret genstand i en afstand på op til 70 kilometer fra København.De to stiftere oplyser, at de ikke har clearet navnet med Uber.Blot få timer efter lanceringen blev tjenesten anmeldt til politiet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, hvilket fik Ubr til at meddele, at tjenesten ville melde styrelsen til politiet for chikane.En række børsnoterede it-sikkerhedsselskaber nyder godt af weekendens store hackerangreb.Ifølge MarketWatch.com er aktiekurserne for selskaber som Symantec, Fire Eye og Palo Alto Networks steget mellem fire og otte procent i kølvandet på angrebet.Det globale salg af processorer er steget med 2,6 procent i 2016 i forhold til 2015, lyder det fra analysehuset Gartner.I alt blev der i 2016 solgt processorer for 343,5 milliarder dollar - 2,35 billioner kroner.Intel er klart størst i verden med en markedsandel på 15,7 procent fulgt af Samsung Electronics (11,7 procent). Både Intel og Samsung har forøget deres forretninger i året.Derfra er der et stort spring ned til verdens tredjestørste producent, Qualcomm, der sidder på 4,5 procent af markedet. På fjerdepladsen finder vi Sk hynix (4,3 procent).Kapitalfondene kommer med penge, men kommer de også med andre nyttige ting, som man kan bruge til noget?Det har vi spurgt Siteimprove-direktør og -stifter Morten Ebbesen om, efter selskabet i 2010 solgte 26 procent af sig selv til kapitalfonden Summit Partners for 375 millioner kroner.Du kan senere på cw.dk se, hvad han svarer.Så stay tuned.