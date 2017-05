Teleindustrien: "Roaming-aftale kan føre til endnu dyrere mobilabonnementer for forbrugerne"

Fra den 15 juni vil det være slut med at betale for at bruge telefonen i udlandet, men det betyder ikke, at din mobilregning ikke vil blive dyrere, fortæller Telebranchen.

Til sommer burde det blive billigere for dig som forbruger at bruge din telefon i udlandet, men det kan meget vel ende med, at din mobilregning bliver dyrere.Det fortæller direktøren for den danske brancheorganisation for teleselskaberne, Teleindustrien, Jakob Willers til Business .dk ved et pressemøde mandag."Det er på ingen måde rimeligt, for alle forbrugere hjemme i Danmark, at en dansk kunde kan bruge et crypriotisk net uden at skulle betale for det. Jeg vil ikke udelukke yderligere konsekvenser og prisstigninger, for samlet set er det en skidt pakke med dyrere og dårligere abonnenter, som samtidig trækker et trecifret millionbeløb ud af branchen," siger Jakob Willer.Aftalen om afskaffelsen af roamingpriserne kommer fra EU-hånd, og flere danske teleselskaber har allerede meldt ud, at priserne på visse abonnementer vil stige.Priserne hos YouSee stiger eksempelvis over hele fladen med 10 til 20 kroner mere om måneden. Det samme sker for Telia og Fullrate-kunder, og lignende tiltag er på vej hos både 3 og Telenor."Vi havde advaret om, at det ville give dyrere og dårligere tjenester for de danske forbrugere. Det kan ikke komme som nogen overraskelse," siger Jakob Willer.Europaparlamentarikeren og en af bagmændene bag den nye roaming-aftale, Jens Rohde, har udtalt, at det er ulovligt, når teleselskaberne hæver abonnementspriserne i forbindelse med de nye EU-regler, og Jens Rohde har truet med et nyt indgreb.Omvendt har Energistyrelsen, Danmarks øverste telemyndighed, klart meldt ud, at det er op til udbyderne selv at bestemme, om de vil tilbyde roaming i deres abonnementer og i hvilke lande.