Apple vil ikke godkende Spar Nords nye abonnements-app: "Vi er klar til at gå til EU med sagen"

Spar Nords ambitiøse planer om sin Subhub-app med "MobilePay-potentiale" bremses af Apple, der ikke vil godkende bankens app.

Annonce:



Annonce:

Spar Nord satser stort på sin nye app, Subhub, der skal give forbrugere bedre overblik over deres abonnementsordninger og som banken mener har "MobilePay-potentiale."Men nu møder banken modstand fra Apple, der ikke vil give appen en fuld tilladelse i sin App-butik.Det skriver Børsen "Vi er uforstående over for, at appen ikke kan godkendes, efter at den i første gang var blevet godkendt," siger direktør for forretningsudvikling i Spar Nord, Ole Madsen, til avisen.Apple har ikke givet yderligere forklaring til banken om, hvorfor den ikke vil godkende appen, der blandt andet kan bruges til lettere at opsige abonnementer."Det er en slemt frustrerende situation at befinde sig i, når man ikke kan få af vide hvorfor, og at man bliver obstrueret i at realisere sine forretningsmæssige planer," siger Ole Madsen til Børsen.Efter en appel til Apple har kodegiganten tilladt Subhub igen at blive indsendt til Apple for at blive godkendt til app-butikken, men den vil kun kunne blive godkendt til det danske marked, hvilket er utilfredsstillende, siger Ole Madsen.Subhub er langt fra den eneste app til håndering af abonnementer, og derfor føler Spar Nord-direktøren, at afvisningen fra Apple er problematisk.Derfor overvejer banken at tage sagen til EU's konkurrencekommisær, Margrethe Vestager.