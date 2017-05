Pludselig exit for Danmarks dygtigste CIO: Morten Gade Christensen stopper som CIO i Energinet.dk

Billeder: Kim Stensdal.

Morten Gade Christensen, der er kåret som Årets CIO i Danmark, er pludselig stoppet i Energinet.dk, erfarer Computerworld.

Morten Gade Christensen vandt titlen som Årets CIO i Danmark i 2016.

Energinet.dk's hovedkvarter i Fredericia.

Morten Gade Christensen, CIO i Energinet.dk, blev for mindre end et år siden kåret som Danmarks dygtigste CIO.Den pris vandt han for at stå i spidsen for digitaliseringen og it-sikkerheden i Energinet.dk, der har ansvaret for det overordnede el- og gassystem i Danmark.Nu er Morten Gade Christensen dog pludselig stoppet i Energinet.dk, erfarer Computerworld fra flere kilder.Der er udsendt en meddelelse internt i Energinet.dk mandag om Morten Gade Christensens afgang, og Morten Gade Christensen oplyser nu til Computerworld, at han selv har valgt at opsige sin stilling.Morten Gade Christensen har været vice president og CIO i Energinet.dk siden januar 2013. Før han kom til Energinet, var han CIO i LM Wind Power.It-organisationen i Energinet.dk består af 180 ansatte, hvoraf omkring 40 sidder i en afdeling i Manilla i Filippinerne.Morten Gade Christensen har høstet stor anerkendelse for sit arbejde med at digitalisere og effektivisere it i Energinet.dk, og det kulminerede sidste år med prisen som Årets CIO i Danmark."Jeg har ansvaret for Danmarks mest kritiske infrastruktur. Hvis du slukker for det, vil alle de andre, der synes, at de har kritisk infrastruktur, lukke. Det her er krumtappen," har Morten Gade Christensen tidligere fortalt i et stort interview på Computerworld.Energinet.dk er ejet af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og er sat i verden for at løse en række opgaver på samfundets vegne.Mest vigtigt er det, at Energinet.dk har ansvaret for, at det overordnede el- og gassystem i Danmark fungerer, og at der sker en grøn omstilling af energisystemet.