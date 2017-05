HTC lancerer ny smartphone med "verdens bedste mobilkamera" og trykfølsom kant

HTC lancerer nu dette års top-telefon kaldet HTC U 11 med en særlig trykfølsom kant, som du kan indstille til alverdens funktioner.

Display: 5.5" med Quad HD (2560x1440) opløsning og 3D Corning Gorilla Glass 5

CPU: Qualcomm Snapdragon 835, 64-bit octa-core op til 2,45 GHz

Hukommelse: 4 GB RAM, 64 GB lagerplads + microSD-kort på op til 2 TB

Bagkamera: 12 MP (UltraPixel 3 med 1,4 μm pixelstørrelse), f/1,7, UltraSpeed Autofocus, optisk billedstabilisator, Auto HDR Boost og 4K-videooptagelse med 3D-lyd

Frontkamera: 16 MP f/2,0 med BSI-sensor og HDR Boost

Lyd: HTC BoomSound Hi-Fi edition højttalere, 24-bit Hi-Res afspilning og optagelse, HTC USonic med aktiv støjreduktion og personlig lydprofil, 4 retningsuafhængige mikrofoner og Acoustic Focus til videooptagelse

Batteri: 3000 mAh, op til 24,5 timers taletid (3G/4G), op til 14 dages standby (3G/4G)

Trådløs funktionalitet: NFC, BlueTooth 4.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 & 5 GHz) og 4G LTE Cat 16 med hastigheder op til 1 Gbps download

Andet: Android 7.1.1 med HTC Sense og Edge Sense, IP67-certificering

Dimensioner og vægt: 153,9 x 75,9 x 7,9 (HxBxD i mm), 169 g

HTC's tre seneste telefoner har været lidt svage udspil for den taiwanske smartphone-producent, men nu er HTC tilbage med, hvad der ligner en god flagskibstelefon.HTC har lanceret HTC U 11, efterfølgeren til sidste års HTC 10, men med samme flydende "Liquid"-design fra HTC's nye U-serie.Det minder lidt om T-1000 Terminator-robotten fra filmen af samme navn.Telefonen byder på en 5,5 tommer stor skærm med en opløsning på 2.560 x 1.440 pixels fordelt på et 16:9 format i HTC's SuperLCD-teknologi.Det virker måske gammeldags i forhold til Samsungs nye Galaxy S8 eller LG G6, der har markant mere skærm på fronten end HTC U 11, men nogle vil måske foretrække det klassiske design.Inde i telefonen finder du Qualcomms nyeste og bedste chip-sæt, Snapdragon 835, samt et 3.000 mAh-batteri, 3 GB RAM og 64 GB lagerplads med plads til et microSD-kort.Kameraet i telefonen har desuden fået sig en opdatering i forhold til sidste års HTC 10 eller Google Pixel, som HTC også har produceret.Ifølge kameratest-sitet DxOMark når HTC U 11 en score på 90, hvilket er det højeste nogensinde for en smartphone. Det er en ganske fin placering for HTC, som også har anden- og tredjepladsen med HTC 10 og Google Pixel.Samsungs Galaxy S8 har "kun" en score på 88 point.HTC har også droppet sit "UltraPixel"-fokus som ingen forstod. I stedet har kameraet en mere almindelig 12 megapixel sensor (f/1.7) med en optisk billedestabilisator og en autofokus, der kan fokusere på 0.3 sekunder.Telefonen kommer også med HTC's BoomSound-højttalere, hvilket har været fraværende på de seneste telefoner fra selskabet.HTC har også - igen - droppet audioporten på telefonen.I stedet medfølger der et headset med aktiv støjreduktion, som fungerer via telefonens USB C-port, og har du allerede et dyrt headset med kabel, kan du bruge den medfølgende adapter.HTC U 11 kommer med en særlig trykfølsom kant omkring telefonen, som du kan "klemme" for at aktivere forskellige funktioner.Det lyder som et dumt marketingstrick, en gimmick, men flere journalister, som har haft fingre i telefonen, skriver, at det faktisk ikke er så tåbeligt endda.Giver du telefonen et kort klem, aktiveres eksempelvis kameraet. Et klem mere fungerer som afløser-knap til at tage billedet, og du kan også klemme længe for at tænde lommelygten.Det giver god mening til enhåndsbrug og fungerer selv med handsker på.Prisen for den nye HTC U 11 bliver 5.790 kroner uden abonnement og kommer i farverne sølv og sort.U 11 kommer med Android 7.1 og kan klare både vand og støv som de fleste andre toptelefoner.Telefonen bliver i første omgang sat til salg hos Elgiganten, Power, HTC's egen web-butik og andre mindre online-forhandlere fra starten af juni. Ingen af teleudbyderne har meldt ud, at de vil føre telefonen i deres butikker.