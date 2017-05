Ny koncernstruktur bag Morten Gade Christensens exit som CIO i Energinet.dk: "Det er jeg ikke interesseret i at være en del af"

Interview: Morten Gade Christensen, der er kåret som Årets CIO i Danmark, har sagt op som CIO i Energinet.dk. Her fortæller han, hvorfor han har afleveret sin opsigelse.

"Man har etableret en ny koncernstruktur, som betyder, at it ikke er en del af øverste ledelsesniveau. Og det er jeg ikke interesseret i at være en del af."

"Jeg synes generelt set, at det er en udfordring, hvis ikke it er en del af øverste ledelsesniveau, fordi it skal være med til at transformere virksomheder."

"Jeg vil gerne ud og se, hvor jeg kan skabe en forskel på den digitale agenda og bruge min store erfaring fra forskellige brancher."

Morten Gade Christensen, der sidste år blev kåret som Årets CIO i Danmark, har sagt op som CIO i Energinet.dk.Det oplyser han til Computerworld, efter at vi tirsdag morgen kunne fortælle, at Morten Gade Christensen pludselig er stoppet i Energinet.dk, hvor han har været CIO siden januar 2013."Jeg har har opsagt min stilling hos Energinet," siger Morten Gade Christensen.Morten Gade Christensen uddyber, hvorfor han har valgt at sige op i Energinet.dk:"Man har etableret en ny koncernstruktur, som betyder, at it ikke er en del af øverste ledelsesniveau. Og det er jeg ikke interesseret i at være en del af.""Det er reelt det, der er sket, og det gør så, at jeg har afleveret min opsigelse," forklarer Morten Gade Christensen til Computerworld."Jeg synes generelt set, at det er en udfordring, hvis ikke it er en del af øverste ledelsesniveau, fordi it skal være med til at transformere virksomhederDerfor hører hele digitaliseringsagendaen til på øverste niveau."Morten Gade Christensen understreger, at hverken han eller Energinet bærer nag. Han siger samtidig, at han har været rigtig glad for sin tid hos Energinet og er godt tilfreds med det arbejde, han har nået at udføre sammen med it-organisationen siden 2013."Vi er nået mega-langt, og vi har virkelig skabt nogle store resultater. Vi er meget langt på digitaliseringsagendaen og bliver derfor også brugt som foredragsholdere rundt omkring i Danmark og Europa.""Så vi har skabt rigtig meget, og derfor synes jeg ikke, at det hænger sammen, at it ikke skal være en del af den øverste ledelse. Jeg synes faktisk, at det er ærgerligt. Men vi er skiltes som gode venner.""Jeg vil gerne ud og se, hvor jeg kan skabe en forskel på den digitale agenda og bruge min store erfaring fra forskellige brancher," siger Morten Gade Christensen.Han har været vice president og CIO i Energinet.dk siden januar 2013. Før han kom til Energinet, var han CIO i LM Wind Power. Samtidig har han også erfaringer med retail og produktion."Jeg har været i produktionsvirksomheder og i retail-branchen, og det er selvfølgelig nogle af de brancher, der står lige for, men jeg er åben over for alt, hvor der er nogen, der kan gøre brug af mine kompetencer," siger Morten Gade Christensen til Computerworld.