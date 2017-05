Flere hackere end markedet kan bære: Kamp om DDoS-ressourcer får angrebene til at blive mindre

Hacker-grupperne strømmer til markedet i så stort omfang, at der er ved at være mangel på DDoS-angrebsressourcer.

Det har længe været kendt, at cyber-kriminalitet kan være en meget lukrativ forretning med lille risiko og meget stor indtjening.Det har fået hackere til at strømme ind på markedet i så stort omfang, at markedet nu begynder at være mættet.Der er kort og godt ikke noget hackede enheder derude til at det kan dække hackernes behov for DDoS-angrebsressourcer.Sådan lyder en af konklusionerne i rapporten ‘ State of the Internet ,' som det globale internetselskab Akamai står bag.DDoS - eller Distributed Denial of Service-angreb - fungerer ved, at mange hackede enheder henvender sig til en bestemt kilde på nøjagtigt samme tid.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau betyder manglen på hackede enheder, at angrebsstørrelsen kort og godt bliver mindre.Ifølge Akamai-chef Martin McKeay er den gennemsnitlige angrebsstørrelse således faldet ganske markant. Den måles i gigabit per sekund, som er udtryk for hvor meget båndbredde et angreb lægger beslag på.Ifølge Akamai anvende mange virksomheder internet uplinks på op til 10 gigabit i sekundet. Det betyder, at DDoS-angreb på mere end 10 gigabit i sekundet kan lægge organisationens internet ned.I begyndelsen af 2015 var et gennemsnitligt angreb på fire gigabit per sekund - altså 4.000 megabit. I dag er den på blot 500 megabit i sekundet.Samtidig er antallet af rigtigt store angreb faldet. I første kvartal i fjor blev der gennemført 19 angreb på mere end 100 gigabit sekundet. I første kvartal i år blev der gennemført blot to på mere end 100 gigabit i sekundet, lyder det fra Akamai.Selskabet peger dog på, at en række af de helt store DDoS-crews blev anholdt i efteråret 2016, hvilket givet kan have indflydelse på antallet af store angreb.Martin McKeay siger til Computerworlds amerikanske nyhedsbureau, at hackergruppernes kamp om adgang til DDoS-ressourcer ikke betyder, at vi vil se et fald i antallet af ransomware-angreb, som er blandt de mest populære og økonomisk lukrative hackermetoder for tiden."Ransomware-grupperne anvender andre ressourcer," siger han.