Ups - kontroversiel funktion kan afsløre utro Tinder-brugere

En funktion i den populære dating-app Tinder kan betyde, at du uforvarende kommer til at afsløre din dating-profil.

Annonce:



Annonce:

For at gøre brug af funktionen skal du dog først tilføje en række af dine Facebook-venner til en gruppe i appen, men det betyder også, at du får serveret en oversigt over

alle dine Facebook-venner, der bruger Tinder og har funktionen slået til.





"Ups."Sådan er der muligvis nogle Tinder-brugere, der tænker, når det går op for dem, at de ved et uheld har haft en helt særlig funktion slået til.For sidste år lancerede Tinder en ny funktion under navnet Tinder Social, og den kan uforvarende afsløre gifte personer med en Tinder-profil.Der er dog umiddelbart tale om en relativ uskyldig funktion, som under mottoet "Swipe med venner" gør det muligt at introducere vennegrupper for hinanden.For at gøre brug af funktionen skal du dog først tilføje en række af dine Facebook-venner til en gruppe i appen, og det er her, at situationen bliver prekær.For funktionen giver dig samtidig en liste, der viser en oversigt over alle dine Facebook-venner, der bruger Tinder og har funktionen slået til. Og du har tilmeld mulighed for at få direkte adgang til deres fulde profil.Da medlemmer af redaktionen på Computerworld testede funktionen, afslørede den adskillige folk, der var gift eller i faste forhold som havde en Tinder-profil.Gør du dig samme iagtagelser blandt dine Facebook-venner bør du huske på, at der kan være mange gode og vidt forskellige grunde til, at folk har en Tinder-profil.Eksempelvis er det uklart om personer, der for adskillige år siden har haft en Tinder-profil, men endnu ikke har slettet den også dukker op i Tinder Social, eller om det kræver, at du har en aktiv profil.Funktionen kan heldigvis slåes fra, men det lader dog til, at den er slået til "by default".Computerworld har i hvert fald talt med flere personer, der ikke var klar over, at de havde funktionen aktiveret.Ønsker du ikke at være synlig via funktionen anbefaler vi derfor, at du går ind i dine Tinder-indstillinger og slår funktionen "Swipe med venner" fra.Derudover kan det også være en god ide at slette hele din profil- og ikke bare appen - hvis du ikke forventer at skulle Tinder igen.Computerworld har forsøgt at få en kommentar fra Tinder, men den amerikanske dating-gigant har ikke svaret på vores henvendelser.