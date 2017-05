Danmark har alle muligheder for at blive en rede for store internationale it-virksomheder - men vi bliver nødt til at fjerne nogle barrierer først

Danmark har alle muligheder for at blive en rede for store internationale it-virksomheder, men det er helt afgørende, at vi fjerner de ting, der står i vejen for, at en virksomhed kan vokse sig stor og bevare sit hovedsæde i Danmark.

Den danske it-branche har fostret store succeser som Skype, Zendesk og Unity, der har skabt tusindvis af arbejdspladser.En meget stor del af de arbejdspladser er dog ikke skabt i Danmark, men i udlandet.Eksempelvis blev Skype udviklet i Estland, og på samme måde er hovedparten af de ansatte hos Zendesk og Unity også placeret udenfor Danmark.Spørgsmålet er derfor, om det er realistisk, at store internationale virksomheder kan opbygges og skaleres med udgangspunkt i Danmark.Det mener Birgitte Hass, der er direktør i brancheorganisationen IT-Branchen."Danmark har alle muligheder for at blive en rede for store internationale it-virksomheder, og det vil være forfærdeligt, hvis vi bare læner os tilbage og siger: ‘Det passer ikke til vores kultur. Det vil være totalt forfejlet, " siger hun til Computerworld og tilføjer:"For vi er et innovativt folkefærd, vi er gode til teamwork, og så har vi ikke mindst gode tekniske uddannelser med et højt internationalt niveau. Det eneste, vi mangler er, at de rette betingelser er tilstede. Det er helt afgørende, at vi kan fjerne begrænsningernefor, at en virksomhed kan vokse sig stor og bevare sit hovedsæde i Danmark."IT-Branchen påpeger blandt andet, at det skal være endnu lettere for it-virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft samtidig med, at vi i Danmark bliver endnu bedre til selv at uddanne endnu flere højtkvalificerede it-folk.Her henviser Birgitte Hass til, at en tredjedel af IT-Branchens medlemsvirksomheder i løbet af de seneste år har måtte opgive at besætte it-stillinger, fordi de ikke kunne finde de rette profiler.Ifølge IT-Branchen er det ofte jagten på kapital, der får mange it-virksomheder til at forlade Danmark. Derfor mener foreningen, at det er helt afgørende, at virksomhederne kan få endnu bedre adgang til dansk kapital."Der sker noget med virksomhederne, når de får udenlandsk kapital. De udenlandske kapitalejere har ofte deres fokus et andet sted, og meget ofte oplever vi, at virksomhederne kort tid efter kapitaltilførelsen bliver flyttet ud af Danmark," siger hun.Sidste år viste en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen, at der i løbet af de sidste 20 år ikke er blevet skabt en ny dansk virksomhed med mere end 1.000 ansatte på dansk jord. ‘Siden har den danske it-virksomhed Netcompany dog kunne markere, at virksomheden har ansat medarbejder nummer 1.000. Noget der blev markeret ved en reception med deltagelse af erhvervsminister Brian Mikkelsen.Men den danske iværksætter Tine Thygesen, der er medstifter af iværksæter-kollektivet Founders House, mener ikke, at det bør være et selvstændigt succeskriterium at nå den magiske grænse på 1.000 medarbejdere."Det at måle virksomhederne efter antallet af ansatte er mere en politisk målsætning, end en der kommer fra iværksættermiljøet selv. I disse år ser vi en udvikling, der betyder, at du især indenfor software-udvikling kan bygge succesfulde virksomheden med færre og færre ansatte," siger hun.Det betyder ifølge Tine Thygesen, at målsætningen om at nå 1.000 ansatte er lettere at opnå for klassiske industrivirksomheder end moderne tech-virksomhederDerfor mener hun også, at vi i dag snarere bør vurdere virksomhedere på deres vækstrater og på, hvorvidt de beskæftiger sig med fremtidssikret teknologi."Mange af de allerstørste danske virksomheder er nogen, der er blevet stiftet for 50 eller 60 år siden, men en stor del af dem kan nok forvente at møde en fremtid, hvor de får det sværere og sværere. Mens dansk-stiftede Universal Robots er et eksempel på en virksomhed, der beskæftiger sig med noget, som der kun bliver større og større," siger hun.Men Tine Thygesen påpeger ligesom Dansk Erhverv, at der er en række udfordringer, der skal håndteres, hvis Danmark ønsker at fastholde it-virksomheder i vækst.Ofte bliver Silicon Valley fremhævet som det sted alle iværksættere søger henimod. Men ifølge Tine Thygesen bør vi i første omgang koncentrere os om at kunne matche de vilkår, som iværksættere tilbydes i vores nærmeste nabolande."Især Sverige, der i øjeblikket gør det fantastisk godt og har skabt gode rammevilkår for iværksættere. Eksempelvis har svenskerne sørget for, at det via en såkaldt ‘Investeringssparkonto' er blevet attraktivt og gennemskueligt for almindelige borgere at investere i aktier, og dermed gjort det lettere få iværksættere at gå på børsen," forklarer hun.Det er ifølge Tine Thygesen en del af forklaringen på, at flere og flere små svenske virksomheder vælger at lade sig børsnotere. Samtidig har vi gennem de seneste år også set, at flere danske virksomheder har valgt lade sig børsnotere i Sverige.