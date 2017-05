Morgen-briefing: Offentlig it: Skal staten sættes fra bestillingen? / Danmark ikke rustet til at modstå cyberangreb / Danske Conferize på vej mod børsnotering

Offentlig it: Skal staten sættes fra bestillingen? Danmark ikke rustet til at modstå cyberangreb. Danske Conferize på vej mod børsnotering. Danske virksomheder langt fremme med digitalisering. Hugo Games skal udvikle efterfølgeren til Doodle Jump. Sybo Games satster på bæredygtige investeringer.

Godmorgen fra Computerworld. Her har du overblikket over de hurtige it-nyheder onsdag morgen.IT-Universitetet i København lægger i eftermiddag lokaler til en debat om offentlig it. Det sker i kølvandet på den lange række af it-skandaler, der i årevis har ramt det offentlige Danmark."Skal man sætte det offentlige fra fadet og i stedet lægge udviklingsopgaverne i private hænder? Skal staten opruste med flere it-specialister? Eller ligger løsningen et helt tredje sted?," lyder det i oplægget fra universitetet.Til arrangementet vil professorerne Kim Norman Andersen og Søren Lauesen diskutere med Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.Det hele begynder klokken 15:00, og du kan følge debatten på livestream direkte fra København her: Debat om problemer i offentlige it-projekter. Danmarks nationale cybersikkerhedsstrategi er ikke blevet opdateret, siden den blev vedtaget i 2014, og konsulentfirmaet Deloitte vurderer, at Danmark er det fjerde mest udsatte land i verden, når det gælder cyberkriminalitet, lyder det i Finans. "Hackerne har bevist, at de godt kan, og de går efter de steder, hvor pengene er. Vi er måske et lille land, men vi er helt sikkert i søgelyset, det er der slet ikke nogen tvivl om, for vi har en god økonomi," siger Leif Jensen, direktør for Kasperskys nordiske afdeling til avisen.Det danske software-selskab Conferize er - igen - på vej mod en notering på minibørsen First North i København.Selskabet står bag en online-platform til konferencer og events, som kan anvendes til at ‘samle deltagere, talere og arrangører i et internationalt netværk af bruger.'Conferize var egentlig også på vej mod en børsnotering i fjor, men dengang blev planerne pludselig afblæst på grund af ‘strategiske overvejelser," som det dengang hed."Intentionen med noteringen på First North er at accelerere væksten i brugerskaren gennem udvikling og international markedsføring af platformen," lyder det nu fra Conferize i denne meddelelse. Danske virksomheder er langt fremme med digitalisering i EU, viser en ny undersøgelse udgivet af Danmark Statistik.Danske virksomheder er eksempelvis blandt de bedste til brug af sociale medier. 64 procent af de danske virksomheder er aktive på de sociale medier. Det overgåes kun af Holland, Irland og Norge.Du finder tallene fra Danmarks Statistik her: It-anvendelse i virksomheder - EU-sammenligninger 216. Danske Hugo Games skal udvikle efterfølgeren til mobilspillet Doodle Jump, der i en periode var blandt de mest downloadede mobilspil i verden.Faktisk har Hugo Games allerede arbejdet på en ny version af spillet i et halvt års tid, men det er først nu, at spillets ejer, Lima Sky, formelt har godkendt en aftale.Lima Sky har modtaget opdateringer og lignende hver anden uge i denne periode, hvor Lima Sky har haft en såkaldt break away-klausul, der har betydet, at selskabet kunne afbryde samarbejdet når som helst.Denne klausul er nu fjernet."Doodle Jump er et af de mest populære og elskede mobilspil i historien og Hugo Games er stolt over at skulle udvikle et nyt Doodle Jump til gamere overalt i verden, og vi er glade for, at vores samarbejde [med Lima Sky, red] er nået til denne vigtige milepæl," lyder det fra Hugo Games-direktør Henrik Kølle i en meddelelse.Sybo Games - der står bag spilsuccessen Subway Surfers - satser stort på bæredygtige investeringer. Målet er at de skal give så stort et afkast om et par år, at der er penge nok til at ‘kreative storsatsninger.'"Det skal dække de faste omkostninger, så vi ikke er så presset af et enkelt produkt, og så vi får rum til at skabe nye og bedre produkter. Allerede nu ligger vi på 70 procent, hvis afkastet holder," siger finansdirektør Søren Nordahl Svendsen, til Business.